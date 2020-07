Kde sú najlacnejšie byty? V Bratislave garáž, na východe trojizbák

Sú mestá, kde voľný byt takmer nenájdete.

19. júl 2020 o 11:54 Tomáš Vašuta

Článok pokračuje pod video reklamou

„Kúpte si trojizbový byt za cenu garáže v Bratislave. Predávam len za 25 900 eur.“ Aj takto znie veta z inzerátu lákajúceho na predaj bytu. Pre ľudí, ktorí hľadajú bývanie v hlavnom meste, môže daná suma vyznievať ako vtip. Ale nie je.Pochádza z inzerátu, ktorý ponúka

trojizbák v Medzilaborciach.

Súvisiaci článok Apartmán pri mori môže vyjsť lacnejšie než byt na Slovensku Čítajte

Index zanalyzoval priemerné ceny bývania v okresných mestách a práve mestečko na severovýchode Slovenska z neho vyšlo ako najlacnejšia destinácia.

Výsledky porovnania ponuky trojizbových bytov v okresných mestách ukázali priepastné rozdiely nielen medzi hlavným mestom a zvyškom Slovenska, ale aj medzi jednotlivými regiónmi.

Nemá kto kupovať

Vráťme sa späť do Medzilaboriec. Aj keď by sa mohlo zdať, že cena necelých 26-tisíc eur za trojizbák s výmerou 62 štvorcových metrov môže byť „ultra výhodná“, na tamojšom trhu to až také terno nie je.