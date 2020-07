Lacné nákupy z Číny sa predražia. A nie pre koronakrízu

Ide o zapracovanie európskeho nariadenia.

16. júl 2020 o 9:06 Adam Valček, Nikola Bajánová

Nákupy lacného tovaru - zväčša maličkostí, ale aj napodobením značkového elektronického príslušenstva napríklad cez čínsky mega e-shop AliExpress od budúceho roka už nebudú také výhodné.

Na tovar z tretích krajín do hodnoty 22 eur sa zatiaľ nevzťahuje DPH ani clo, no to by sa malo zmeniť.

Novela zákona o DPH musí zapracovať európske nariadenie, podľa ktorého budú colnému konaniu podliehať takmer všetky zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie.

Cieľom novinky je zrovnoprávniť trhové podmienky a ukončiť zvýhodnený dovoz zásielok z krajín mimo Európy - najmä z Ázie (hlavne z Číny).

Zákon by mal na Slovensku platiť od januára 2021, no pre pandémiu Covid-19 sa účinnosť môže o pár mesiacov posunúť.

O téme sa v podcaste Index rozprávajú Adam Valček a Nikola Bajánová.

