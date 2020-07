Na dovolenku plánuje prispievať štát, aj v malých firmách

Padnúť má aj ďalšie obmedzenie.

17. júl 2020 o 15:34 Martina Raábová

BRATISLAVA. Podporiť cestovný ruch a odbremeniť zamestnávateľov v čase pandemickej situácie.

Ministerstvo dopravy uvažuje o tom, že na dovolenky zamestnancom prispeje zo štátnej kasy. A to bez rozdielu, či zamestnanec pracuje v malej, alebo vo veľkej firme.

Príspevok by fungoval len dočasne do konca budúceho roka, potom by náklady opäť prešli na zamestnávateľov.

Rekreačné poukazy na Slovensku fungujú od januára minulého roka.

Presadzoval ich ešte bývalý predseda parlamentu Andrej Danko z SNS, cieľom bolo podporiť domáci cestovný ruch.

Zamestnanec, ktorý sa vráti z dovolenky na Slovensku a predloží zamestnávateľovi potrebné doklady, má po splnení viacerých podmienok nárok na to, aby mu na časť dovolenky prispela firma.

Náklady v takom prípade znáša iba zamestnávateľ, štát mu v súčasnosti neprispieva žiadnou sumou.