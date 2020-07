Sulík plánuje vodíkové pumpy, chce vlaky aj štedré dotácie na autá

Ministerstvo hospodárstva predstavilo plán podpory vodíkovej technológie.

16. júl 2020 o 17:55 Jozef Tvardzík

Minister hospodárstva Richard Sulík je presvedčený, že vodík môže v našej ekonomike zohrať kľúčovú úlohu.

Ako alternatívny zdroj by mal naštartovať éru, v ktorej po slovenských cestách nebudú jazdiť len autá s pohonom na benzín, naftu či elektrické autá.

“Uvidíme, ako to dopadne. Chceme súťaž konceptov. Nech sa vyvíjajú aj iné pohony – na stlačený a tekutý plyn, batérie aj na vodík. Nech firmy súťažia,” tvrdí Sulík.

Je presvedčený, že s batériami do elektromobilov Slovensko a Európa zaspala, preto sa to nesmie stať pri vodíku. Vývoj v tejto oblasti je na začiatku životného cyklu - mnohé automobilky vodíkový pohon nerozbehli alebo to vzdali, ale niektoré značky ako Toyota, BMW alebo Hyundai už predstavili pilotné modely. Samotná výroba vodíka je pritom stará vyše sto rokov.

Je bežnou súčasťou priemyselných procesov pri výrobe amoniaku, hnojív či pri výrobe nafty.

Tieto autá sú drahé, ale to je pochopiteľné, pretože vodík nie je stále dostatočne prebádaná oblasť. Progres pri jeho výrobe dosahujú predovšetkým ázijské krajiny, ale vývoj vodíkovej technológie sa Slovensku nevyhýba. Technická univerzita v Košiciach v tejto oblasti patrí medzi najlepších, hoci to robí v malom a s obmedzených rozpočtom.

Sulík je presvedčený, že vývoj by mala vláda podporovať, pretože má obrovský potenciál.

“Vodík vnímam ako energonosič budúcnosti. Obrovská výhoda vodíka je tá, že odpadový produkt je vodná para. Je to najmenej zaťažujúca technológia voči životnému prostrediu,“ povedal minister na konferencií, ktorá sa týkala budúcnosti vodíka.

Ako sa vyrába vodík a v čom je problém Tradične sa vyrába parnou reformáciou zo zemného plynu, kedy sa oddeľuje CO2 od H4, čo je vodík, ktorý sa zachytáva a používa pri výrobných procesoch. Nie je to ekologicky prijateľné riešenie, hoci sa využíva dlhé roky.

Riešením je elektrolýza vody, kedy sa molekula vody H2O rozbije na H2 (vodík) a kyslík. Na to je potrebné veľké množstvo energie – v budúcnsti ideálne z obnoviteľných zdrojov vodnej a veternej energie.

Vodík je však minimálne rovnako problematický ako elektrina. Na jeho výrobu je potrebné využiť elektrinu, ktorou sa mohli nabíjať batérie elektromobilov. V procese sa pritom časť energie "stratí".

Natankovať ho do cisterien a dopraviť na čerpacie stanice predstavuje ďalšie energetické výdavky.

Prečo nesmie Slovensko pri vodíku chýbať

Dnes sa pritom v Európe vodík používa minimálne. Tvorí len dve percentá v energetickom mixe - navyše sa vyrába z fosílnych palív, teda generuje 70 až 100 miliónov ton oxidu uhličitého.

Európska únia minulý týždeň predstavila vodíkovú stratégiu, ktorá má podporiť výrobu vodíka z obnoviteľných zdrojov energie (takzvaný čistý vodík).