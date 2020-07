Kaufland dostal stopku od Valla. Nepočúval výčitky mesta

Reťazec chcel stavať polyfunkčný dom.

21. júl 2020 o 15:13 Tomáš Vašuta

BRATISLAVA. Za normálnych okolností by to bola len povinná byrokracia, ktorej výsledkom by boli povolenia na výstavbu nového projektu. V prípade nemeckého reťazca Kaufland sa však povoľovací proces skomplikoval.

Projekt výstavby polyfunkčného domu s garážami v bratislavskej centrále reťazca totiž nedostal od bratislavského magistrátu záväzné stanovisko.

Mesto vyčítalo projektantom reťazca, že projekt neupravili napriek tomu, že ich na to upozorňovali.

Ďalšie rozširovanie

Ešte v júli minulého roka sa vedenie spoločnosti Kaufland obrátilo na úrady, ktoré posudzujú projekty z hľadiska vplyvu na životné prostredie (tzv. EIA) s novým projektom. Reťazec sa opäť rozhodol rozširovať svoju základňu na Trnavskej ceste.