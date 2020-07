Byt u Kmotríka vlastní šéfka z ministerstva, kde získal aj podozrivú zákazku

Štadión Kmotrík nepredal, byty áno.

21. júl 2020 o 13:01 Nadácia Zastavme korupciu, Zuzana Petková, Martin Suchý

Autori pracujú v Nadácii Zastavme korupciu

Veľkopodnikateľ Ivan Kmotrík neuspel len s časťou svojho developerského projektu, ktorý pozostáva z Národného futbalového štadióna (NFŠ) a komečnej časti s bytmi. Kým štadión vláda odmietla odkúpiť a na financovanie výstavby sa zrejme pozrie polícia, mnohé arpatmány na Tehelnom poli v Bratislave už majú nových majiteľov.

Jeden byt podľa výpisu z listu vlastníctva patrí šéfke obstarávania na ministerstve školstva Nine Komorníkovej. Počas jej pôsobenia rezort nakúpil stravovací systém od Kmotríkovej firmy GGFS, za čo dostal od Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) 40-tisícovú pokutu. Pri nákupe totiž podľa úradu viackrát porušili zákon.

Článok pokračuje pod video reklamou

Počas Komorníkovej pôsobenia bolo na ministerstve úspešné aj Kmotríkovo vydavateľstvo Mladé letá. Spolu malo zákazky na učebnice za viac ako štyri milióny eur. Komorníková pritom na ministerstve pôsobila aj ako riaditeľka oddelenia učebnicovej politiky.

Na otázky ohľadom bytu odpovedala, že ho kúpila za cenníkovú cenu a má na neho úver. “Určite viete čítať s porozumením a všimli ste si, že na liste vlastníctva sa nachádza aj plomba to asi evokuje niečo..... Žiaľ v tomto korona období asi ešte nestihli uviesť "záložky" banky,” konštatovala.

Nina Komorníková (zdroj: TASR)

Manžel pracuje pre Kmotríka a má byty tiež

V čase, keď vysoká úradníčka nastúpila na ministerstvo, volala sa Nina Nerušilová. Nadácia Zastavme korupciu už skôr upozornila na možný konflikt záujmov, keďže mala vzťah s konateľom Kmotríkovej firmy GGFS Pavlom Komorníkom. Zároveň viedla na ministerstve odbor, ktorý obstarával aj od GGFS. Za Komorníka sa neskôr vydala.

Komorník má rovnako v komplexe na Tehelnom poli byty, a to rovno päť. Na listoch vlastníctva nie je žiadna plomba. Najväčší z bytov, ktoré Komorník kúpil, je na 21. poschodí a má plochu viac ako 133 metrov štvorcových bez balkóna. Vychádzajúc z ponúk realitiek môže mať päť Komorníkovych bytov spolu trhovú hodnotu vyše milióna eur.

“Môj manžel riadne pracuje pre človeka, ktorý v Slovenskej republike zamestnáva asi sedemtisíc zamestnancov a nemá žiadne daňové prázdniny, ani daňové úľavy ako mnohé zahraničné spoločnosti,” vyjadrila sa Komorníková.

Komorník je nielen v GGFS, ale tiež štatutárom spoločnosti Národný futbalový štadión.

Konflikt videl aj ÚVO

V prípade nákupu stravovacieho systému úrad ministerstvu vytkol napríklad nesprávne určenie predpokladanej hodnoty zakázky, ktorá bola stanovená na 230-tisíc eur s DPH. Započítali do nej len technické riešenie, ale nie skutočnú cenu vydanej stravy, ktorá bola vyše 740-tisíc eur. Ak by bola cena stanovená podľa ÚVO správne, nešlo by o podlitmitnú zakázku, ale ministerstvo by muselo vyhlásiť riadnu súťaž.

Takto mohlo dôjsť podľa úradu k zvýhodneniu Kmotríkovej GGFS, keďže uchádzači mali krátke lehoty na prípravu a na prípadné sťažnosti. Ministerstvo oznámilo, že hľadá dodávateľa 31. marca 2017 a 5. apríla už podpisovalo zmluvu s GGFS.

Úrad tiež upozornil na konflikt záujmov “medzi riaditeľkou odboru pre verejné obstarávanie a jedným z konateľov úspešného uchádzača, na ktorý je potrebné nazerať tak, že v rámci ich vzájomného vzťahu je prevažujúci osobný záujem nad verejným.”

Komorníková vtedy odmietla, že by partnera, s ktorým už v tom čase čakala dieťa zvýhodnila a rozhodnutie úradu poznačila za “právne vadné.” Ministerstvo ešte pod vedením Martiny Lubyovej (SNS) odmietlo zaplatiť 40-tisícovú pokutu, ktorú od úradu dostalo. Voči rozhodnutiu sa odvolalo a keď neuspelo, podalo žalobu na súd.

Grohling žalobu stiahol

Ministerstvo pod novým vedením priznalo Komorníkovej pochybenia a žalobu voči rozhodnutiu ÚVO v predmetnej časti stiahlo. Komorníková je na ministerstve stále zamestnaná, momentálne je však na rodičovskej dovolenke.

Okrem toho má aj ďalšiu funkciu, je členkou Rady ÚVO. Rada má významnú právomoc, rozhoduje o veľkých tendroch a štátnych nákupoch vtedy, ak je niekto nespokojný so stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie.

Komorníková mieni na svojom mieste zotrvať. “A viete prečo? Vyskúšajte niekedy pri súčasnom vedení ÚVO na Slovensku niečo obstarať. Existuje množstvo zlých a nekonzistentných prvostupňových rozhodnutí,” zdôvodnila.

Neodvolateľná

Komorníková je v Rade nominantkou vlády. Má ešte dôveru jej členov? “Ak beriem medializované skutočnosti ako pravdivé, najmä tie, ktoré sa týkajú konfliktu záujmov, tak by u mňa žiaden člen nemal dôveru,” poznamenala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

Vláda však v súčasnosti môže člena Rady ÚVO odvolať len vtedy, keď je právoplatné odsúdený. Podľa ministerky je na mieste uvažovať o zmene legislatívy.

“Je na úvahu aj prijatie takého dôvodu na odvolanie, ktorý by bol založený na pochybnostiach o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch,” dodalo ministerstvo.

ÚVO chystá novelu

Úrad pre verejné obstarávanie spoločne s INEKO pripravil legislatívne zmeny na posilnenie nezávislosti úradu. Návrh počíta so sprísnením podmienok, ktoré majú spĺňať kandidáti na členov Rady. Medzi nimi je aj taká, aby členovia rady disponovali bezpečnostnou previerkou NBÚ, v rámci ktorej sú preverené ich vzťahy a majetkové pomery.

Po tom, čo Nadácia našla nové nehnuteľnosti u Komorníkovcov, chystá ďalšiu zmenu. “Na základe vášho vstupu do diskusie, úrad navrhne zavedenie povinného predkladania majetkových priznaní pre členov rady,” informovala hovorkyňa Janka Zvončeková.