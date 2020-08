Developer: Územný plán je katastrofa, ukáže sa to na cenách bytov

Tomáš Jurdák varuje pred vývojom na trhu.

16. aug 2020 o 23:21 Tomáš Vašuta

„Ak sa niečo nezmení v povoľovaní developerských projektov, ceny bytov pôjdu nahor. Situácia je v Bratislave v tomto smere kritická,“ hovorí partner MiddleCap Real Estate Tomáš Jurdák.

Meno si spravil v Londýne, kde viedol expanziu spoločnosti HB Reavis. INDEX sa s ním zhováral aj o jeho súčasnom pôsobisku, keďže MiddleCap vlastní rodina kontroverzného podnikateľa Miroslava Výboha.

Podstatnú časť roka ste boli zvyknutý pracovať v Londýne. Kedy ste tam boli naposledy?

Ôsmeho marca. Za posledných osem rokov je to asi najdlhšie obdobie, čo som na Slovensku.

Nie ste z toho už nervózny?

Momentálne veľmi aktívne robíme v Berlíne a Mníchove, takže tam cestujeme autom. Po tomto stretnutí máme namierené do Talianska, keďže nám Taliani nedodali ručne vyrábané tehly zo skla na londýnsky projekt. Stále niekam cestujem, aj keď už len autom. Boli však dva mesiace, keď som nebol nikde a mohol sa naplno venovať rodine. To považujem za najlepšie strávený čas. Užil som si to.

Aspoň ste mali čas na slovenský projekt, ktorý vyrastá namiesto skeletu Yosaria Plaza v Ružinove.

V prípade tohto projektu to nie je také intenzívne ako napríklad v Londýne. Tam musíte všetko nahustiť do deviatich mesiacov, počas ktorých dokážete získať všetky povolenia. Na Slovensku trvá všetko oveľa dlhšie. Navyše, projektu sa venuje veľmi skúsený tím.

V akom stave momentálne je?