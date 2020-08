O brigády je boj. Vyššia konkurencia zmrazila alebo dokonca znížila mzdy

Ponúk je o polovicu menej než vlani.

6. aug 2020 o 17:18 Jozef Tvardzík

Vlani mali slovenské firmy problém nájsť študentov na brigády a v ponukách práce bol pretlak. Tento rok sa situácia otočila. Nielen pre študentov, ale aj pre tých, ktorí si chcú privyrobiť popri práci, je to zlá správa.

Ponuka letných brigád je v posledných mesiacoch podstatne menšia, zatiaľ čo záujemcov o prácu je viac. Platy brigádnikov ostali zvyčajne na lanskej úrovni, no v niektorých regiónoch sa znížili.

Dôvod previsu dopytu nad ponukou nie je komplikovaný. "Spôsobila ho najmä koronakríza v podobe nárastu celkovej nezamestnanosti, utlmenia trhu práce ako aj celkového poklesu pracovných ponúk na hlavný pracovný pomer," vysvetľuje projektový manažér recruitingovej spoločnosti Grafton Slovakia Branislav Jančuška.

Do určitej miery sa pod to podpísali aj študenti, ktorí si po iné roky našli brigádu v iných európskych krajinách alebo vycestovali do USA.

Aké pozície sú v kurze

Trend potvrdzujú aj štatistiky pracovného portálu Profesia. Podľa nich zamestnávatelia od apríla do konca júla uverejnili 4176 pracovných ponúk na dohodu. Oproti vlaňajšku ide o výrazný, viac než 50-percentný prepad, keď sa na portáli objavilo až 9242 takýchto inzerátov.