Čo bude s Hlavnou stanicou? ŽSR sľubuje rýchle riešenie

Projekt čaká na prestavbu roky.

9. aug 2020 o 23:29 Tomáš Vašuta

BRATISLAVA. O jej prestavbe sa hovorí už dve desaťročia. Aj keď sa hlavná stanica v Bratislave dočkala v posledných rokoch aspoň kozmetických úprav, jej zásadná rekonštrukcia neprebehla.

Aktuálne hovorí vedenie Železníc Slovenskej republiky o akomsi novom reštarte.

Cieľom má byť odstránenie zlého vnímania stanice. Tá je oproti hlavným staniciam v okolitých štátoch v žalostnom stave.

Hlavne z pohľadu komfortu cestujúcich.

Naťahovačky medzi investorom a mestom

Po návod, ako sa má rekonštruovať kľúčová železničná stanica v hlavnom meste, by Slováci nemuseli chodiť ďaleko. Stačilo by sa pozrieť do susednej Viedne. Tam miestne zastupiteľstvo odhlasovalo jej zásadnú prestavbu koncom roka 2006.