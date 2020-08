Počítač sa odpisuje dlhšie než stíha s dobou. Ako pomôcť daňami?

Daňový manifest žiada zmeny v piatich oblastiach.

22. aug 2020 o 6:00 Nikola Bajánová

Žiadajú radikálnu podporu inovácií, daňovú podporu rekapitalizácie firiem, daňovú amortizáciu, ktorá nevychádza zo starých a neaktuálnych tabuliek, loss carry back a tiež zmeny v dovoznej DPH alebo pri nezaplatených faktúrach.

Pätnásť organizácií a združení sa spojilo pod dokumentom Daňový manifest 2020, ktorý adresujú vláde. Tá pripravuje daňovú reformu a tento dokument žiada, aby ministerstvo zreformovalo aj na mikroekonomickú rovinu.

K čomu presne manifest vyzýva a prinieslo by to viac peňazí do štátnej kasy alebo podnikateľskej sfére?

Nikola Bajánová sa pýta Richarda Paneka, partnera oddelenia daňového poradenstva EY na Slovensku.

Podcast je špeciálnou epizódou, ktorá vznikla s podporou EY.

