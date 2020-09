Židia nimi vykupovali životy, dnes sú miliardovým biznisom (rozhovor)

Podľa stereotypu vyzerá zberateľ známok buď ako starý pán v ošúchanom oblečení, ktorý si pod pazuchou nesie svoje cenné albumy, alebo ako malý chlapec, ktorého záľuba v zbieraní známok prejde hneď po tom, ako dovŕši dvanásť rokov. Nie je to však celkom tak.

Známky vždy zbierali majetní ľudia a obrovské peniaze sú za ne ochotní utratiť aj tí, ktorí ich nezbierajú, ale berú ich ako investíciu. Svetový obchod so známkami ročne dosahuje miliardy dolárov. O tom, čo má vplyv na hodnotu známky, hovorí viceprezident Prestige Philately Club Prague Pavol Lazar.

V rozhovore sa dočítate Prečo sa známkam darí počas kríz.

V čom sú oproti tehličke zlata výhodnejšie.

Ako sa určuje ich hodnota.

Prečo sú niektoré falzifikáty drahšie ako ich originálne predlohy.

Čo je svätý grál československej filatelie.

Čo je z investičného hľadiska istejšie? Vzácna známka alebo tehlička zlata?

Zlato je štandardná investícia, pretože jeho cena je fyzicky zhmotnená. Známka je alternatívna investícia, teda má inú pridanú hodnotu ako materiál, z ktorého je vyrobená. Jej špecifikom je, že si vyžaduje znalosti. A ten, kto ich nemá, sa musí obrátiť na odborníkov.

Ekonomická kríza však známky posilňuje, zatiaľ čo cena zlata môže klesnúť.

Nemusí to byť nevyhnutne priama úmera, ale je to tak a ukazuje sa to už teraz. Na filatelistických aukciách akoby ani neexistovali katalógové ceny a obchoduje sa za oveľa viac.

Veľmi známa je americká známka je inverted jenny, na ktorej je prevrátené lietadlo. Pred dvadsiatimi rokmi sa obchodovala za 100- až 150-tisíc dolárov a dnes sa predáva za milión. Zhodnotenie je teda veľmi zaujímavé. Neplatí to však paušálne a netýka sa to každej známky.

Prečo sa známkam v ťažkých časoch tak darí?

Je to bezpečná investícia. Známky majú veľké špecifikum v tom, že sú presne skatalogizované. Vie sa, koľko kusov a kedy sa vydalo, a pri vzácnych položkách sa vie aj to, kto ich vlastnil a kde sú teraz, teda majú rodokmeň. To sú práve tie známky, ktoré sa v budúcnosti zhodnotia a budú rásť na cene.

Okrem toho sa so známkami v núdzovom prípade ľahšie uteká.

To je historický fakt. Zažili to mnohí Židia počas druhej svetovej vojny, keď nemali možnosť nič si zbaliť, respektíve všetko ostatné by im našli. Známky sa dali ukryť a vykupovali sa za ne životy.

Je obrovský rozdiel, či si človek zoberie tehličku zlata, alebo známku. Keby ste prevážali stotisíc dolárov v zlate, bolo by to nepredstaviteľné. Známok vám však postačí pár, prípadne jedna.

Dôkazom významu a hodnoty známok sú tiež obrovské československé zbierky, ktoré sa vyviezli do Ameriky aj počas prvej republiky a ktoré sa k nám po revolúcii začali vracať. Práve o tieto známky je dnes veľký záujem.

Ako to?