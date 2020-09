Lodný expert: Pri Dunaji je miesto na nový Manhattan

Článok pokračuje pod video reklamou

Celý jeho profesijný život sa krúti okolo vody a lodnej dopravy. Aj preto upozorňuje na to, že bratislavský Zimný prístav môže byť ohrozený. Podľa jeho slov si naň brúsia zuby developerské skupiny.

O budúcnosti Zimného prístavu, ale aj o problémoch a perspektívach lodnej dopravy sa INDEX zhováral s bývalý obchodným riaditeľom spoločnosti Slovenská plavba a prístavy Matejom Vaníčkom.

V rozhovore sa dočítate: Prečo Slovensko zaostáva v lodnej doprave.

Kto má záujem o Zimný prístav.

Kde by mohol byť nový nákladný prístav.

Prečo Slovensko nečerpalo eurofondy na rozvoj prístavu v Bratislave.

Už dva a pol roka ste na dôchodku. Nechýba vám práca?

Ja mám práce dosť. Mám ešte občas aj nejakú dohodu na expertízu a okrem toho sa starám o dve veľké záhrady aj o veľkú domácnosť. Toho času mám nakoniec menej ako pred penziou.

Sledujete aj dianie okolo lodnej dopravy a Dunaja?

Nielen okolo Dunaja. Sledujem predovšetkým dianie v Európe, pretože to by pre nás malo byť smerodajné. Žiaľ, Slovensko podľa štatistík Dunajskej komisie veľmi zaostáva za ostatnými dunajskými krajinami. Mám na mysli Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Ukrajinu či Bulharsko. Všetky tieto krajiny sa štatisticky v lodnej doprave buď držia na svojich číslach, alebo mierne stúpajú. My klesáme.

Čím to je?