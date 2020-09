Majú bunker a zásoby na pol roka. Prepperi sa pripravujú na kolaps

Článok pokračuje pod video reklamou

V seriáli Čo číta INDEX predstavujeme zaujímavé knižné tituly zo sveta ekonomiky, biznisu a financií.

Neprebehla vám niekedy hlavou myšlienka, čo by sa stalo, keby ste zažili to, čo vidíte vo večerných správach v iných kútioch sveta? Čo ak by Slovensko napadol agresor a vláda by vyhlásila núdzový stav? Alebo, čo ak by vypukla nukleárna vojna či skolaboval finančný systém? Čo by ste robili, ako by ste ochránili to, čo ste roky budovali? Kde by ste sa ukryli? A máte dostatok potravín na dlhšie obdobie?

Sú ľudia, ktorí apokalyptické vízie dávno očakávajú a pandémia ochorenia Covid-19 do nich zapadá. Hovoria si prepperi (z anglického slova prepare) a aktívne sa pripravujú na stav núdze, vojenský konflikt, prírodnú katastrofu, chaotický rozpad ľudskej spoločnosti a rabovanie. Podľa nich nie je otázkou, či k takzvanému SHTF (shit hits the fan) dôjde, ale kedy.

Má ho Bill Gates, Tom Cruise aj Donald Trump

Kniha Bunker od Bradleyho Garretta (zdroj: Amazon)

Spoločnou črtou prepperov je strach a nedôvera v systém, ktorému sa detailne – v istých momentoch až nekriticky –venuje americký výskumník Bradley Garrett v knihe Bunker: Building for the End Times (Bunker: Stavby pre koniec sveta). Vo svojej publikácii opisuje paranoju a motivácie prepperov – prečo veria, že civilizácia skolabuje.

Zameral sa síce na prepperov z USA, Austrálie a krajín západnej Európy, ktoré navštívil, ale podobné komunity fungujú aj v Česku a čiastočne tiež na Slovensku.

„Vieme, že stačí, aby pár hodín nefungovala elektrina, a začnú umierať prví ľudia. Chorí na prístrojoch, ľudia uviaznutí vo výťahoch, prestane nám fungovať kúrenie, nebudú fungovať bankomaty, neotvoria sa supermarkety a nastane chaos,“ píše sa na stránke Preppers.cz.

Prepperi o sebe neradi hovoria, máloktorí zverejnia svoje mená. V zásade ide o obyčajných ľudí s rodinami, ktorí sú však presvedčení, že potrebujú plán B. V špajze majú zásobu potravín na pol roka, varič na propán-bután, balíky brikiet aj dva kanistre s benzínom. Svoje byty a domy si zdokonaľujú o bezpečnostné prvky, prípadne si na vidieku udržujú staré chalupy po rodičoch.