Ako dohnal Robinhood milióny neskúsených na burzu a jedného k samovražde

Keď máte v Spojených štátov dvadsať rokov, v bare vám alkohol nenalejú, nemáte na to vek. Je to však zjavne dosť na to, aby ste si zruinovali svoju finančnú budúcnosť. „Kde môže dvadsaťročný chlapec bez vlastného príjmu zohnať milión dolárov?“ stálo v liste na rozlúčku, ktorý v júni pred samovraždou napísal študent Univerzity v Nebraske Alexander Kearns.

K zúfalému činu sa Kearns odhodlal, lebo nezvládol situáciu spojenú so svojimi obchodmi na burze. Kearns na to dlhé týždne využíval mobilnú aplikáciu Robinhood – a tá mu jedného dňa ukázala, že je v hlbokej strate, na účte mal mínus 730-tisíc dolárov. Spanikáril, odišiel z rodičovského domu a skočil pod vlak.

Neskôr vyšlo najavo, že to bolo nedorozumenie. Kearns mal otvorený komplikovaný obchod s opciami, ktorému evidentne nerozumel. Tri dni po jeho smrti sa stav na jeho účte upravil a skočil do plusu 16-tisíc dolárov.