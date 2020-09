Čo spája Bödöra, Pentu a firmu blízku Kmotríkovi? Tajomná schránka

Celé stanovisko spoločnosti Agroma

Spoločnosť AGROMA s.r.o. rieši financovanie svojej podnikateľskej činnosti z rôznych zdrojov tak, ako každý bežný podnikateľ. Ak je podnikateľovi ponúknutá možnosť obchodnej transakcie (v tomto prípade pôžičky), potom ju zvažuje, analyzuje aj iné možnosti a skúma ich výhodnosť.

Keď má podnikateľ na stole viacero možností, potom sa rozhodne podľa svojich možností a celkového očakávaného hospodárenia. To je aj prípad vzťahu so spoločnosťou Saxian.

Za spoločnosť Saxian pri rokovaniach vystupovali na to oprávnené osoby, ich identitu nie sme oprávnení zverejniť. Pôžička bola riadne poskytnutá medzibankovým prevodom, existujú o tom riadne záznamy v banke, kde máme vedený účet my a kde má vedený účet spoločnosť Saxian.

Sme súkromná spoločnosť, obchodný vzťah so spoločnosťou Saxian sa ani vzdialene netýka ničoho, čo by akokoľvek súviselo s verejným sektorom, a preto nevidíme dôvod, prečo by sme mali zverejňovať výpis z bankového účtu. Opakovane uvádzame, že pôžička je riadne zaúčtovaná v účtovnej závierke k 31. 12. 2015, správnosť účtovania potvrdil audítor.

Rovnako opakujeme, že pôžička od Saxianu nebola použitá na financovanie žiadneho projektu, ktorý bol financovaný z eurofondov. Všetky projekty realizované z prostriedkov dotácií sme financovali z úverov od komerčných bánk, ktoré sú taktiež riadne zaúčtované.