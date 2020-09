Aké sú top problémy Slovenska a čo s tým? Poznáme Hegerov návrh reforiem

INDEX získal dokument, ktorý je základom reformného plánu pre Brusel.

14. sep 2020 o 18:02 Jozef Tvardzík

Malo to byť reformné leto, vyhlasoval pred jeho začiatkom premiér Igor Matovič. Počas júla a augusta sa malo na konferenciách diskutovať o reformách, ktoré by sme mali predložiť do 15. októbra Európskej komisii. Má ísť o zmeny, na ktoré môžeme použiť sľúbených 7,5 miliardy eur z fondu obnovy.

Namiesto verejných debát diskutovali za zavretými dverami analytici z Inštitútu finančnej politiky, Útvaru hodnoty za peniaze a ďalší experti. Výsledkom ich práce je 97-stranový národný reformný plán nazvaný Slovensko 2.0, ktorý má INDEX k dispozícii.

Ide predovšetkým o komplexnú analýzu toho, čo Slovensku v minulosti vyčítala Európska komisia a čo považujeme za oblasti, ktoré potrebujeme zásadne zlepšiť.

Celý dokument má osem základných kapitol a predkladá ho ministerstvo financií na čele s Eduardom Hegerom. Je prešpikovaný dátami, ľahko implementovanými návrhmi i víziami.

Z nich si má koaličná rada vybrať priority, ktoré sa zhrnú do menšieho dokumentu zvaného Plán obnovy. Ten následne pošleme do Bruselu. Premiér Igor Matovič pritom ešte v polovici augusta tvrdil, že potom, ako sa pripravia jednotlivé reformy, prebehne k návrhu aj verejná diskusia.

Problémom je, že Európska komisia počas leta zmenila stratégiu a nebude od nás požadovať len hrubé reformy, ktoré po splnení míľnikov preplatí, ale chce zoznam investičných projektov so zameraním na zelenú ekonomiku a digitalizáciu. Tie sa pritom ešte len majú definovať.

Čo je však v utajenom dokumente, ktorý dostali koaliční partneri a z ktorého by mali vybrať priority na zreformovanie oblastí?

Z pohľadu kvality života na Slovensku sú najväčšie výzvy zdravotníctvo, vzdelávanie a dostupnosť bývania. V týchto oblastiach patrí krajina medzi tri najslabšie spomedzi európskych krajín patriacich do OECD.

INDEX zosumarizoval, čo sa v dokumente, z ktorého vznikne Plán obnovy, nachádza, aké problémy určili experti a aké sú návrhy reforiem.