Župa končí s Miškovičom. Advokát blízky OĽaNO klamal v čestnom vyhlásení

Trestné oznámenie z ministerstva

Tomáš Drucker z Dobrej voľby nedávno v súvislosti s Miškovičom upozornil na trestné oznámenie, ktoré ešte ako minister zdravotníctva pred dva a pol rokom podával jeho rezort. Figurovala v ňom aj česká Miškovičova firma.

Ministerstvo zdravotníctva sa v marci 2018 obrátilo na generálnu prokuratúru s podnetom, ktorý spomínal poradenskú zmluvu a menoval viaceré trestné činy, najmä v súvislosti s verejným obstarávaním zdravotnej techniky.

Poradenská zmluva, ktorá bola súčasťou podnetu, spomína pražskú eseročku Ennrolennema Company, ktorej konateľom bol Michal Miškovič. Zmluva obsahuje aj spojenia ako ,,úspech v súťaží“ pre objednávateľa, pod čím sa má rozumieť úspech uchádzača v súťaži tak, že uzatvorí rámcovú zmluvu, prípadne nejakú formu objednávky.

Za to si poradca účtuje mesačnú odmenu, ktorá bola zmluvne dohodnutá v dvoch častiach: 100-tisíc eur mesačne plus 15 % z hodnoty každého prístroja alebo služby, ktorú by si ministerstvo objednalo. Zmluva sa uzatvárala na 2 roky.

Zmluva tiež sľubuje pre záujemcu ,,zabezpečiť a organizovať všetky záležitosti potrebné a/alebo vhodné k naplneniu účelu tejto zmluvy.“ Za to mal poradca nielen riešiť pre objednávateľa zákazku, ale ho aj prípadne zastupovať voči Úradu pre verejné obstarávanie či podávať námietky.

Ennrolennema Company vznikla podľa českého obchodného registra v polovici roku 2013. Čím sa zaoberala, Miškovič v odpovedi Nadácii uviesť neupresnil. Odvolal sa na obchodné tajomstvo.

Podnet ministerstva zdravotníctva po niekoľkých mesiacoch vyšetrovateľka bratislavskej NAKA odmietla, ,,nakoľko nie je dôvod na začatie trestného stíhania“.

Keďže zmluva z podnetu nebola podpísaná a nenašiel sa prípad, kde by mohla takáto zmluva nejakým spôsobom obstarávanie ovplyvniť, vyšetrovateľka nevidela dôvod ďalej prípad preverovať.

,,Doteraz som nevedel, že vyšetrovateľka odmietla podnet pána Druckera podaný na NAKA. Nemám absolútne žiadne informácie k uvedenému konaniu,“ reagoval pre Nadáciu Miškovič.