Kuchynský odpad budeme triediť. Ako a prečo mestá namietajú?

Čakajú nás zrejme vyššie poplatky.

2. okt 2020 o 14:26 Diana Schniererová

Hnedé nádoby na bioodpad by mali pri bytovkách pribudnúť od januára 2021. (Zdroj: FOTO - TASR)

Starý chlieb, zvyšky polievky z nedele, vajíčkové škrupiny. Niečo sa vyhodí do smetného koša, nedojedenú omáčku alebo polievku niektorí spláchnu v záchode. Od nového roka však nastane zmena – aj kuchynský odpad bude treba triediť.

Väčšina odpadu z kuchyne – od šupiek zo zeleniny, cez čajové vrecúška až po plesnivé pečivo.

V rodinnom dome by sme časť z neho vyhodili do kompostu, na nedojedených zvyškoch by si pochutili domáce zvieratá. V mestách však končia v čiernych smetných nádobách, určených na zmesový komunálny odpad.

Takáto likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu je však neekologická a pre mestá a obce bude aj čoraz drahšia.

Ceny za skládkovanie odpadu každý rok stúpajú. Skládkovať menšie množstvo odpadu – teda bez bioodpadu, ktorý tvorí jeho veľkú časť - bude pre rastúce ceny pre samosprávy ekonomickejšie.

Cesta vedie cez triedenie kuchynského odpadu. Cieľom je eliminovať, v ideálnom prípade odstrániť kuchynský bioodpad zo zmesového komunálneho odpadu.

Pri skládkovaní tohto druhu odpadu sa navyše tvoria nebezpečné skleníkové plyny. Skládky okrem toho znečisťujú vodu, pôdu aj ovzdušie.

Štart o tri mesiace