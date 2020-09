Módna značka opúšťa Slovensko, mieri do konkurzu

Zachrániť sa chce hlavne vo Francúzsku.

28. sep 2020 o 19:09 Tatiana Kapitánová

Predajňa Camaieu bola dlhé roky súčasťou módnej ponuky na bratislavskej Obchodnej ulici. Pred pár týždňami však svoje priestory vyprázdnila.

Francúzska sieť prežíva vážne finančné problémy. Síce si pre domáce obchody našla nového majiteľa, no ozdravovanie so zahraničnými pobočkami zjavne neráta. Tá slovenská najnovšie ide do konkurzu.

Domáci úspech

Značka dámskeho oblečenia Camaieu si v šatníkoch Francúzok vybojovala v priebehu rokov pevné miesto. Vznikla v roku 1984 a na prelome tisícročia expandovala ďalej do zahraničia.

Vo svojich najlepších časoch mala viac ako tisíc obchodov v 18 krajinách sveta vrátane Slovenska.

Každý týždeň ich dokázala zásobovať stovkou nových produktov. To je však už minulosť.