Šéf Poštovej banky: Meníme stratégiu, pobočky premenujeme (rozhovor)

Päť rokov po tom, ako kontrolu nad Poštovou bankou prebrala finančná skupina J&T a do jej vedenia dosadila nového šéfa Andreja Zaťka, čaká túto finančnú inštitúciu z istého pohľadu najväčšia zmena v jej histórii. V druhom kvartáli budúceho roka sa všetky jej pobočky, ktoré sa nenachádzajú na poštách, rebrandujú na 365.bank.

Z čistokrvnej online banky sa má stať klasický bankový dom s komplexným produktovým portfóliom a pobočkovou sieťou, ktorá sa bude postupne rozširovať, hovorí pre INDEX generálny riaditeľ Poštovej banky Andrej ZAŤKO.

Rebranding prichádza po tom, čo poštovka na začiatku tohto roka naprieč celou organizačnou štruktúrou prepúšťala. Nastane tiež výrazná zmena v riadení s cieľom dosiahnuť efektivitu cez digitalizáciu procesov.

V rozhovore sa dočítate Aký má zmysel budovať z online banky klasickú banku s pobočkami?

Ako zmena v štruktúre banky ovplyvní jej zamestnanosť?

Ako bude pokračovať spolupráca so Slovenskou poštou?

Prečo sú hypotéky pre banky stratové?

Ako sa Poštová banka vyrovná s úvermi, ktoré poskytla finančnej skupine Arca?

Poštová banka je materskou spoločnosťou skupiny. Po novom bude dcérskou firmou, pričom tou materskou sa stane 365.bank. Prečo prichádza k tejto rošáde?

Pred piatimi rokmi, keď som prišiel do banky, sme pripravili stratégiu, ktorej súčasťou bola práve 365.bank.

Mala sa stať nosnou značku celej skupiny, no potrebovali sme čas, aby sme ju dostatočne posunuli. Teraz ideme do druhej fázy a z online banky ideme urobiť plnohodnotnú banku.

Andrej Zaťko (43) Generálnym riaditeľom Poštovej banky je od roku 2015.

Je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a v bankovníctve pôsobí už 20 rokov.

V roku 2006 zakladal a riadil privátne bankovníctvo v slovenskej pobočke J&T Banky.

Od roku 2011 pôsobil ako člen predstavenstva spoločnosti J&T Banky v Česku a od novembra 2012 zastával post jej riaditeľa.

Poštová banka je stará dáma bankového trhu, orientovaná na staršiu klientelu a vidiek. Toto vnímanie sme chceli zmeniť, pretože sme v ňom nevideli ďalší potenciál.

Jednoducho, začali sme cítiť, že značka Poštová banka už nestíha, lebo ľudia si ju stále spájajú so štátnou poštou, s ktorou veľa ľudí nemá najlepšiu zákaznícku skúsenosť. A to začalo byť bariérou najmä pre mladších klientov z miest.

365.bank má nastavený digitálny predaj, call centrum a aplikáciu, ale na to, aby bola fullservisová, jej chýbala pobočková sieť. Preto preberie 52 pobočiek Poštovej banky - v budúcom roku ich bude 70 -, ktoré v druhom štvrťroku 2021 dostanú novú značku aj smerovanie.

Značku Poštová banka budete používať naďalej?

Áno. Značke Poštová banka stále veríme, pretože vďaka 1500 poštám po celom Slovensku má najväčšiu distribučnú sieť.

Poštová banka na poštách ostane a bude určená pre ľudí, ktorí preferujú osobný, a nie digitálny kontakt. Bude postavená na dostupnosti a jednoduchých produktoch bez komplikovaných úverov či sporení.

Aké očakávania máte od svojich značiek, pokiaľ ide o ich vnímanie na trhu?

Oba brandy budú fungovať popri sebe, pričom očakávame, že 365.bank sa stane konkurenciou pre najväčšiu trojku bánk vo vnímaní klientov. Inými slovami, mala by byť jednou z prvých volieb, na ktoré si spomenú.

No nie je to len o marketingu, ale aj o hospodárení. Cieľom je, aby banka bola životaschopná a dlhodobo akcionárovi priniesla prijateľný výnos z kapitálu.

Aký zmysel má budovať ďalšiu klasickú plnohodnotnú banku?

Zásadné je, že k tejto zmene prichádza z pozície digitálnej banky, a nie naopak. Zatiaľ čo veľké banky komunikujú, že sú digitálne, u nás to je naopak. Všetko smerujeme najskôr do digitálu a až potom do fyzického sveta.

Otvárame nové pobočky, hlavne v obchodných centrách, kde sme ešte neboli. Nejde o premaľovanie existujúcich pobočiek novými farbami.

Pracujeme tiež na digitalizácii klientskych procesov, aby sme už fyzicky nepoužívali papier, ako aj na uvedení produktov, ktoré 365.bank nemala, ako je hypotéka a úver so spoludlžníkom. Chceme, aby si klient mohol vybrať, či si nejaký produkt vybaví online alebo fyzicky na pobočke. Hoci pri hypotéke sa to ešte nedá, pretože existujú obmedzenia v legislatíve.

Zároveň chceme patriť medzi lacnejšie banky. Už dnes sme v počte klientov trhová trojka, preto veríme, že budeme konkurencieschopní. Hoci pôvodne sme túto zmenu chceli urobiť v rokoch 2021 až 2025, nakoniec ju spúšťame hneď na začiatku tohto intervalu, pretože svet sa rýchlo vyvíja a korona nám potvrdila, že mať dokonalý digitálny kanál je naozaj nutné.

V januári ste prepustili nemalý počet zamestnancov. Bude táto zmena v štruktúre znamenať ich ďalšiu optimalizáciu?

Nie. Zmena sa dotkne zamestnancov, ale z iného pohľadu. Manažment si už zvyká, že banka bude fungovať inak a digitálny kanál bude výrazne v popredí.

Po IT sú ľudské zdroje najväčšou výzvou, preto potrebujeme zmeniť nastavenie zamestnancov v centrále aj v pobočkách. Od januára a februára budúceho roka spúšťame nový systém agilného riadenia, ktorý popiera to, na čo sme boli zvyknutí, ale o ďalšom prepúšťaní to už nebude.

Teda menej manažérov a viac tímovej práce?

V banke chceme vytvárať tímy, ktoré nebudú riadené hierarchicky, ale budú skladané naprieč oddeleniami. Na zmenu sme si dali len rok a na začiatku vytvoríme tri až päť tímov.

Napríklad?

Napríklad v tíme, ktorý ma na starosti hypotéky, bude človek zodpovedný za produkt, ďalší za architektúru riešenia, ďalší za IT, v tíme bude aj právnik a niekto za predaj a distribučný kanál.

Banky v zahraničí takéto tímy zaviedli už pred rokmi a osvedčili sa im. Zistili, že fungujú efektívnejšie a výsledkom je rýchlosť pri inováciách.

Banky, ako sme aj my, nie sú schopné technologicky doháňať neobanky, ale toto je cesta, ako celý proces zrýchliť - a to len cez zmenu riadenia ľudí a nastavenie technologických riešení, kam sme investovali dosť peňazí. Celý systém naráža len na to, že niektorých špecifických pozícií bude vznikať viac, čo môže naraziť na nedostatok ľudí.

Generálny riaditeľ Poštovej banky Andrej Zaťko

Takže budete prijímať nových ľudí?

Je to možné, na tieto špecifické pozície. Určite nebudeme naberať nových ľudí na podporné pozície.

Pri nich budeme pokračovať v automatizácii a robotizácii. Už pred dvoma rokmi sme výrazne obmedzili pozície „servisákov“, ktorí aktívne nepredávali produkty, ale boli napríklad na pokladnici. Aj preto sa snažíme, aby ľudia čoraz viac využívali digitál.

Má zmysel rozširovať pobočkovú sieť o dve až päť pobočiek ročne, keď ostatné banky ju skôr redukujú? Navyše, máte distribučnú sieť pošty.

Štatisticky existuje niečo ako minimálna sieť, ktorej veľkosť závisí od zloženia obyvateľstva a demografii v cieľových skupinách.

Retailové banky majú v priemere sieť so stovkou pobočiek. Ekonomické minimum je niekde medzi 50 - 70 pobočkami a tam budeme aj s 365.bank. Spolu s digitálom to bude tvoriť optimálnu sieť.

Distribučná sieť Slovenskej pošty s 1500 obchodnými miestami bude výhradne pre klientov Poštovej banky, ktorí však budú môcť využívať aj pobočky 365.bank.

V Poštovej banke bola cena za balík služieb päť eur, v prípade 365.bank zadarmo. Zmení sa to?

Účet zadarmo ostane zadarmo aj v budúcnosti. Na jeseň pripravujeme novinku, 365.bank pridá k bezplatnému účtu aj účet premium za poplatok, ktorý bude mať viac služieb v balíku.

V roku 2026 vám vyprší zmluva o spoluprácu so Slovenskou poštou. Je prechod na 365.bank aj akýsi plán B pre prípad, že sa ju nepodarí predĺžiť?

Našou ambíciou bude spolupracovať so Slovenskou poštou aj naďalej, hoci každý manažér si robí alternatívy vývoja. Samozrejme, tento krok je súčasťou stratégie, ak by to s poštou nedopadlo dobre.

Keď sme ešte v roku 2015 premýšľali nad vznikom 365.bank, kládli sme si otázku, či o päť-desať rokov budú mať klienti vôbec záujem o pobočky alebo či hotovosť nenahradia digitálne platby. Takže skôr než na ukončenie zmluvy sme mysleli na to, kde bude svet v roku 2026 - a dnes je jasné, že ľudia pobočkovú sieť chcú.

Čo sa týka pošty, predpokladám, že v novom tendri, ktorý vypíše niekedy v roku 2025, dáme najlepšiu ponuku. Z našej spolupráce má pošta výnos 10 až 15 miliónov eur ročne a veríme, že po tejto zmene sa ešte zvýši. Za posledné tri roky sme do Poštovej banky pritiahli 150-tisíc nových klientov a ďalších 50-tisíc do 365.bank.

Bude mať pošta pre vás ešte zmysel z biznisového hľadiska?

Keď som prišiel do Poštovej banky, podiel biznisu v zmysle predaných produktov zo Slovenskej pošty bol vyše 60 percent. V súčasnosti je to pod 40 percent. Výrazne sme sa osamostatnili. Prínos pošty pre nás sa zmenšil, ale stále je dôležitý. Stále som presvedčený, že spájať poštu s finančnými produktami má zmysel a je to štandard aj v zahraničí.

Zmena štruktúry môže viesť aj k rastu bilancie banky. V minulosti mohla vyrásť prípadnou kúpou OTP banky, o ktorú ste prejavili záujem, ale napokon ju prevzala ČSOB. Vidíte ešte na trhu nejakú príležitosť na konsolidáciu?

OTP bola na dlhý čas posledná príležitosť. Banky s bilanciou okolo štyroch miliárd eur, medzi ktoré patríme aj my, už dokážu na trhu prežiť - najbližšie pred nami je ČSOB a za nami Prima banka. Menšie ako štvormiliardové sú už len pobočky zahraničných bánk.

Momentálne sa sústreďujeme len na organický rast. Tak trocha si hovorím, že je možno fajn, že sme nakoniec OTP banku nedostali. V čase koronakrízy a otáznikov do budúcnosti by to bola obrovská výzva. A kroky na zmenu štruktúry našej banky by sme museli odsunúť o pár rokov.

Teraz sa sústredíme na to, aby sme hľadali nové segmenty na trhu a potenciál, ktorý je príbuzný bankovému sektoru.

Pred dvoma rokmi sme založili dcérsku spoločnosť 365.fintech, naliali sme do nej prvé dva milióny eur. Firma investuje do startupov zo Slovenska, Poľska či z Maďarska, ktoré môžu mať pre banku veľký potenciál v budúcich synergiách.

Zisk Poštovej banky sa za prvý polrok prepadol o 40 percent. Už sa situácia stabilizovala?

V zásade sme sa už dostali do normálu, ale výpadok počas korony sa prejaví aj v ďalších rokoch, keďže úvery sa viažu na viac rokov. Ľudia sú opatrnejší a dávajú sa veľký pozor na spotrebu. Úvery si síce berú, ale nie v takých vysokých objemoch.

Oveľa väčší problém je, že po ukončení odkladu splátok sa isté percento klientov už k splátkam nevráti. To je obrovský otáznik aj pre nás. NBS odhaduje podiel takýchto klientov na sedem percent, čo koreluje aj s našimi odhadmi.

Na tieto účely sme si vytvorili veľké opravné položky a to až do rozsahu, ak by sa nevrátilo až 30 percent klientov. Prechádzame drastickejšou druhou vlnou, ale ľudia ju berú s oveľa väčšou pohodou, no nevieme, ako to nakoniec dopadne. Očakávame väčšie otázniky hlavne nad firemnými úvermi.

Do akej miery vás zasiahlo, že hypotéky ste začali ponúkať len pred troma rokmi, teda v čase, keď už sadzby strmhlav padali?

Prišli sme na hypotekárny trh neskoro a výsledkom je, že máme jeden z najnižších podielov na trhu. Je na úrovni približne 500 miliónov eur.

Sústreďujeme sa na refinancovanie relatívne bezpečnejších klientov. Hoci je pravda, že pri refixe si veľa klientov chce zvýšiť objem hypotéky a stávajú sa rizikovejšími. Aj preto cielime na LTV (podiel hypotéky k hodnote nehnuteľnosti - pozn. red.) blízko 60 percentám, kde sa operuje s nízkym rizikom.

To by musel padnúť realitný trh fakt hlboko, čo nie je reálne. Bytov je nedostatok a nestíha sa stavať, preto neverím v prepad cien bytov o 30 percent. Ak by aj prišla korekcia, tak do desať až pätnásť percent.

Generálny riaditeľ Poštovej banky Andrej Zaťko

Tvrdíte, že hypotéky s úrokmi na súčasných úrovniach nedávajú zmysel.

Každá banka má cenu zdrojov v priemere do 0,2 percenta, potom je to rezerva na riziko, ktorá je na úrovni 0,15 percenta, poistenie vo fonde ochrany vkladov štátu je 0,06 percenta a ešte pred pár týždňami tu bola banková daň vo výške 0,4 percenta.

Cena hypotéky je teda 0,8 percenta, a to som do nej nezahrnul prevádzkové náklady, náklady na sprostredkovateľov a výnos pre akcionára. Aj bez bankovej dane ste na úrovni okolo 0,5 percenta, čo je naša sadzba pri LTV 50 percent.

Tak prečo hypotéky vôbec ponúkate?

Pretože sú vstupným produktom do banky. Väčšina ľudí má v banke, v ktorej majú hypotéku, aj denné bankovníctvo. Táto časť je už pre banku biznisovo zisková cez rôzne platobné karty, spotrebné úvery, sporenia, investičné fondy alebo produkty tretích strán.

Zasiahla korona poskytovanie hypoték a úverov, keďže banky sprísňovali podmienky v súvislosti s opatreniami NBS, ako aj nárastom rizikovosti časti klientov, ako sú napríklad živnostníci?

Naopak, výrazne preplňujeme naše plány. Pri spotrebných úveroch sa už stav vrátil na predkrízovú úroveň, hoci ľudia si berú menšie pôžičky. Podmienky poskytovania hypoték sme nesprísňovali. Súčasná legislatíva je urobená natoľko rozumne, že nemusíme sprísňovať žiadne parametre navyše.

Myslím si, že po korone by sa opatrenia NBS mohli trošku zjemniť, pretože sú až príliš opatrné. Chápem snahu regulátora, že chce krotiť silné zadlžovanie, ale v niektorých oblastiach brzdíme zadlžovanie až príliš.

Veľa ľudí sa tak už nedostane k bankovému úveru a sú pre banku nefinancovateľní. Regulácia pritom silne zasiahla aj nebankový sektor a z trhu zmizli pochybné nebankovky.

Je známe, že Poštová banka poskytovala úvery aj finančnej skupine Arca Capital, ktorá je vo vážnych finančných problémoch. Počítate s tým, že peniaze späť už nedostanete?

Je zaujímavé sledovať politikov, ktorí hádžu špinu na to, čo sa stalo a špekulujú o tom, kto o problémoch v Arce vedel skôr. Práve politici môžu za to, aká žalostná je finančná gramotnosť ľudí.

A teraz k nám. Je rozdiel kúpiť negarantovaný dlhopis alebo zmenku a poskytnúť Arce úver založený nejakým biznisom či nehnuteľnosťou. Je to diametrálne odlišné riziko.

Naša pozícia je úplne iná, pretože ide o bankové financovanie, ktorého riziko bolo posudzované aparátom našich odborníkov, ktorí postrážili pozíciu banky, a tak je dobre zabezpečená.

Naša pozícia je iná ako u investorov, ktorých nejaký sprostredkovateľ na niečo nahovoril a šlo od začiatku o stopercentné riziko, keďže ich investícia nebola ničím zabezpečená.