Dotácie na zateplenie sa minuli za pár hodín. Experti kritizujú dostupnosť

V Česku sa dotuje viac ako u nás

29. sep 2020 o 11:20 Diana Schniererová

Kým sa dotácie na zatepľovanie rodinných domov na Slovensku ujali, chvíľu to trvalo. Dnes je o ne veľký záujem. (Zdroj: ILUSTRAČNÉ FOTO ARCHÍV SME - GABRIEL KUCHTA)

Stačilo necelých 28 hodín a bolo po ďalšej dávke príspevkov na zateplenie starších rodinných domov. V tohtoročnej jesennej výzve rozdelilo ministerstvo dopravy 150 dotácií.

Súvisiaci článok Rekonštruovať sa dá s pomocou štátu. Prečo ľudia dotácie nevyužívajú? Čítajte

"V rámci výzvy, ktorá bola spustená 2. septembra o 8.00, bola prvá žiadosť elektronicky zaevidovaná o 8.06. Stopäťdesiata žiadosť bola elektronicky zaevidovaná 3. septembra o 11.41," informoval tlačový odbor ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

Hoci sa podmienky získania podpory v priebehu posledných rokov zjednodušili, odborníci stále kritizujú dostupnosť podpory.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Kým v susednom Česku siahlo po štátnej dotácii jedenásť percent opýtaných, na Slovensku sú to len tri percentá," konštatovala Katarína Nikodémová, riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť, ktorá si dala na danú tému vypracovať prieskum.

Štruktúra príspevku Príspevok na zateplenie - 7000 eur.

Bonus pri dosiahnutí hodnoty potreby tepla na ultranízkoenergetickú budovu – 1000 eur.

Bonus pri dosiahnutí hodnoty potreby tepla na nízkoenergetickú budovu – 500 eur.,

Príspevok za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia, žiadosti o príspevok a energetického certifikátu – 800 eur.

Český program Nová zelená úsporám uvádza platforma ako príklad hodný nasledovania. Je administratívne menej náročný a v porovnaní so slovenským programom štedrejší. Kým u nás možno získať príspevok na 40 percent nákladov najviac do výšky 8000 eur plus 800 eur na projektovú dokumentáciu, v Česku vyplácajú majiteľom polovicu nákladov v maximálnej výške 550 000 českých korún, čo je vyše 20 700 eur.

Český program je koncipovaný širšie – okrem príspevkov na zatepľovanie a výstavbu nových nízkoenergetických domov z neho možno čerpať aj peniaze na ekologickejšie zdroje energie. Okrem rodinných domov ponúka príspevky aj na zveľadenie či výstavbu bytových domov. Každý rok ide o podporu približne 48-tisíc projektov.

Ekonomické aj ekologické plus

Štátom štedrejšie podporovaná obnova bývania by podľa Nikodémovej mohla priniesť viaceré všeobecne prospešné benefity – mala by sa napríklad odraziť na vyššej zamestnanosti a oživiť lokálnu ekonomiku.

A keďže cieľom zatepľovania sú energetické úspory v budúcnosti, mala by vplyv aj na ekológiu – na plnenie cieľa uhlíkovej neutrality aj na zlepšenie zdravia obyvateľstva.

Súvisiaci článok Hrubé steny tepelne izolovať netreba. Aká je pravda a mýty o zatepľovaní Čítajte

Ministerstvo dopravy, pod ktoré patrí aj agenda výstavby a regionálneho rozvoja, urobilo od zavedenia podpory pár krokov v prospech žiadateľov. Tí musia na získanie dotácie predložiť rezortu viaceré dokumenty vrátane projektovej dokumentácie. Časť zbytočnej byrokracie už ministerstvo odbúralo.

"Naším cieľom je pomôcť a motivovať občanov, aby takto zvyšovali kvalitu svojho bývania, šetrili náklady na energie a v konečnom dôsledku tak chránili životné prostredie," povedal ešte v lete minister dopravy Andrej Doležal.

Ústretovým krokom bolo napríklad zrušenie podmienky, aby realizáciu zateplenia robili v záujme kvality len certifikované firmy. V posledných dvoch rokoch možno dotáciu dostať aj v prípade, ak si chce majiteľ zatepliť dom svojpomocne.

Odborníci napriek tomu odporúčajú, pri zatepľovaní si nechajte poradiť od profesionálov, nielen ak ide o použitý materiál, ale aj pri jeho aplikácii.

Cech strechárov napríklad upozorňuje na množiace sa prípady neodborného zatepľovania striech izoláciou zo striekanej peny. Nepoctivé firmy striekajú penu na podstrešné fólie, čo priamo zakazujú ich výrobcovia.

"Pena sa okrem toho vyrába priamo u vás doma z chemikálií, ktoré sú nebezpečné pre zdravie," upozorňuje Cech strechárov s tým, že pri použití striekanej peny treba dodržať konkrétne podmienky.

Lepšie parametre, viac peňazí

Dotácia je určená pre domácnosti. Vlastníci starších rodinných domov si za 8000 eur môžu dať zatepliť stavbu, prípadne vymeniť zdroj tepla, časťou peňazí z dotácie môžu vykryť aj výdavky spojené s projektovou dokumentáciou.

Systém je nastavený tak, že príspevkom od štátu možno pokryť najviac 40 percent oprávnených uhradených nákladov na zateplenie. Jeho maximálna výška môže byť 8000 eur.

Tí, ktorí sa rozhodnú pre kvalitnejšiu obnovu domu a dosiahnu parametre veľmi nízkej potreby tepla do budúcnosti, dostávajú vyšší príspevok.

Najvyššiu sumu – 8000 eur – môže dostať stavebník, ktorý dosiahne hodnotu potreby tepla pre ultranízkoenergetickú budovu. Ak sa vlastníkovi domu podarí zateplením dosiahnuť parametre nízkoenergetickej budovy, jeho dotácia sa môže vyšplhať maximálne na hodnotu 7500 eur.

Príspevok sa môže zvýšiť o ďalších 800 eur, ktoré môže majiteľ použiť na náklady spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie, samotnú žiadosť o príspevok alebo za vypracovanie energetického certifikátu.