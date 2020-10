Bez gastráčov nepomrieme

Protimonopolný úrad už pred rokmi odporúčal, aby štát poslal celý tento biznis na smetisko dejín.

4. okt 2020 o 13:40 Branislav Benčat

Panebože, to trvalo. Roky vlečúce sa naťahovačky medzi zástancami a odporcami stravovacích poukážok by sa čoskoro mali dostať do finále.

Rezort práce Milana Krajniaka sa chystá novelizovať Zákonník práce a dať ľuďom na výber, či chcú naďalej prepočítavať obedy na hodnotu papierikov, sledovať, kde a čo s nimi môžu zaplatiť a kontrolovať si dátum platnosti, alebo jednoducho dostanú viac peňazí na účet.

Návrh gastráč verzus cash bude ešte pár dní v pripomienkovom konaní. V prípade schválenia, a hádam aj doriešenia zatiaľ nezodpovedaných otázok, by mal platiť od marca budúceho roku.

To, mimochodom, bude už o vyše dekádu neskôr, ako to gastráče mohli mať spočítané. Jozef Mihál, vtedajší minister práce, ich zrušenie označoval za dobrý nápad už za Radičovej vlády. No ostalo len pri tom.

Gastráčové firmy ešte ďalších desať rokov úspešne fungovali a žili z prestrelených poplatkov, ktoré vyberali i od zamestnávateľov, i od prevádzok. Nažívali si tak spokojne, že sa dokonca rozhodli neliezť si do kapusty a (asi nie nad vyprážaným syrom z kantíny) uzavreli kartel.