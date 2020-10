Ako sa darí firmám Arcy, čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie?

V predaji je októbrové číslo mesačníka INDEX.

7. okt 2020 o 1:12 redakcia INDEX

Môžu byť miliardy z Európskej únie prekliatím? V akej kondícii sú firmy problémovej finančnej skupiny Arca Capital? Ako sa rozrastie Bratislava a koľko to bude stáť? Končí sa éra gastrolístkov? Prečo sa michelinská hviezdička vôbec neoplatí? A čo je za veľkými zmenami v Poštovej banke? To je len časť otázok, na ktoré nájdete odpoveď v októbrovom čísle mesačníka INDEX. V predaji je od stredy 7. októbra.

Ak vláda hovorí o ôsmich kľúčových oblastiach, v ktorých plánuje Slovensko systémovo reformovať, musí ich robiť všetky naraz. „Peniaze z Fondu obnovy nám môžu, ale nemusia pomôcť, dokonca môžu byť aj prekliatím,“ tvrdí vo veľkom titulkovom rozhovore bývalý minister financií Ivan Mikloš.

Dlhoročný spor o gastrolístky vrcholí. Debaty o tom, či by sa mali zrušiť a nahradiť peniazmi, sa možno na budúci rok stanú minulosťou. Ako by mohli príspevky na stravovanie zamestnancov v budúcnosti vyzerať? Dozviete sa v téme o gastrolístkoch.

Poštovú banku čaká najväčšia zmena v jej histórii. Už nechce byť starou dámou bankového trhu, ktorá je orientovaná na staršiu klientelu a vidiek a nechce byť ani spájaná so štátnou poštou, s ktorou veľa ľudí nemá najlepšiu zákaznícku skúsenosť. Kde teda vidí potenciál a ako sa zmeny dotknú klientov? Prečítajte si rozhovor s generálnym riaditeľom banky Andrejom Zaťkom.

Pozreli sme sa aj na to, ako môže vyzerať ďalší rozvoj Bratislavy v súvislosti s rastom na všetky svetové strany. Brali sme pritom do úvahy projekty, o ktorých sa aspoň hovorí. Platí, že najperspektívnejšie pozemky vlastnia veľkí realitní hráči. Ako si rozdelili Bratislavu a koľko to bude stáť?

V realitnej prílohe Nové bývanie sa zároveň dozviete, aké problémy majú developeri s magistrátom a spolumajiteľ realitnej kancelárie prezradil, ako sa ľudia bijú o byty.

Nadácia Zastavme koruciu sa v pravidelnej rubrike pozrela na to, ako bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Makó opakovane obchodoval s pracovnými informáciami, ktoré mohol zneužívať vo svoj prospech.

Predstavíme Vám aj vizionárske počiny perspektívnych slovenských podnikateľov. INDEX je partnerom súťaže Mladý inovatívny podnikateľ. Jej čerstvý víťaz spoluvlastní firmu, ktorá sa úspešne snaží presadiť v oblasti biotechnológií, ktorej dominujú veľké nadnárodné firmy. Aj nápady ďalších finalistov ale stoja za pozornosť.

Vyštudovaný právnik, ktorý má slabosť na včely a podnikanie v gastronómii. Takto by sa dal v skratke definovať Slovák Ľubomír Trizuliak, ktorý pred takmer ôsmimi rokmi odišiel do Veľkej Británie. Vypracoval sa tam na manažéra najlepšej reštaurácie v Liverpoole. Vysvetľuje aj to, prečo sa michelinská hviezdička vôbec neoplatí. Jeho príbeh si prečítate v pravidelnom gastro seriáli #foodporn.



V októbrovom čísle nájdete mnoho ďalších zaujímavých tém. Ak sa vám INDEX páči, budeme radi, ak rozšírite rady našich predplatiteľov a nové číslo dostanete každý mesiac do schránky. Vopred ďakujeme za priazeň.