Keď od šéfa Arcy začali vymáhať zmenky, zbavil sa domu

Na súde sú zatiaľ štyri žaloby za 1,6 milióna eur.

8. okt 2020 o 22:32 Adam Valček

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Prví veritelia investičnej skupiny Arca Capital stratili trpezlivosť s nejasnými plánmi jej vedenia na oddlženie. Obrátili sa na súd, aby sa domohli vrátenia vkladov, ktoré v minulosti investovali do podnikania Arca Capital.

Títo veritelia zároveň žalujú aj vedúceho predstaviteľa skupiny Arca Capital Rastislava Veliča, pretože osobne ručí za vrátenie niektorých investícií.

Znamená to, že Velič sa ako fyzická osoba zaviazal vyplatiť časť dlhov Arca Capital v prípade, že by na to samotná spoločnosť nemala prostriedky.

Súvisiaci článok Prečo Arca nie je ako BMG a čo s ňou majú J&T a Penta (odpovede) Čítajte

Najnovšie informácie ukazujú, že veritelia sa k vkladom nemusia dostať ani tak. Velič totiž v uplynulých týždňoch previedol svoj hodnotný dom na Kolibe v hlavnom meste na inú osobu.

Transakcia je podozrivá, pretože novou majiteľkou je príbuzná Veličovej dlhoročnej partnerky Soni Grancovej. Jednu z parciel pod domom previedol priamo na Grancovú.