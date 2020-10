HDP ukazuje silu ekonomík, avšak má nedostatky.

11. okt 2020 o 20:02 Martin Lindák

Hrubý domáci produkt (HDP) síce nie je veľmi sexi téma, avšak stretneme sa s ním na každom kroku.

Čo to vlastne je? Čo sa do neho počíta? Ráta aj so šedou ekonomikou, či dokonca aj s predajom drog alebo prostitúciou?

Vysvetlíme si v ďalšej časti seriálu Ekonómia ľudskou rečou.

