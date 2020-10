Ekonómka banky pre rozvoj: Časy ľahkého rastu má Slovensko za sebou

Nemá zmysel zachraňovať firmy, ktoré mali problémy už pred vypuknutím pandémie, hovorí v rozhovore pre SME hlavná ekonómka Európskej banky pre obnovu a rozvoj BEATA JAVORCIK. Namiesto toho by podľa nej mali štáty pomáhať ľuďom, aby si našli uplatnenie v novej ekonomike založenej na zelených technológiách a inováciách.

V rozhovore opisuje, ako by mala vyzerať obnova po pandémii, aké riziká so sebou prináša a ako to môže skončiť. Varuje pred možnosťou, že sa peniaze minú a krajiny stredoeurópskeho regiónu sa v ničom neposunú dopredu.

Vysvetľuje tiež, prečo bude podľa nej kľúčový silný štát a prečo ekonomické problémy po pandémii nevyrieši trh.

Na Slovensko prišla v rámci Tatra Summitu, ktorý organizuje Globsec.

V rozhovore nájdete odpovede aj na tieto otázky Ako sa prepadne slovenská ekonomika? Hrozí, že politici rozhádžu miliardy neefektívne? Ako sa prispôsobiť pokrízovej ére a čo je dobré sa naučiť? Čo musí nasledovať po nakopnutí ekonomiky? Ako bude vyzerať stredoeurópsky región o desať rokov? Prečo je silnejšia úloha štátu nevyhnutná?

Dá sa vôbec teraz počas druhej vlny pandémie predpovedať, aké budú následky na ekonomiku?

Znie to paradoxne, ale je jednoduchšie predpovedať, čo sa bude diať o päť rokov, ako situáciu o pol roka. Nedávno sme porovnali predpovede z vývoja ekonomiky počas globálnej finančnej krízy – z polovice posledného štvrťroka 2008 s finálnymi dátami za toto obdobie. Pri niektorých krajinách odborníci predpovedali štyrikrát nižší rast, inde štyrikrát vyšší ako bolo v skutočnosti.

Podobne to môže byť aj teraz. Dôvodom nie je len to, že neviete, ako sa bude vyvíjať pandémia, ako budú reagovať vlády, ale takisto nemáte konečné čísla o tom, čo sa stalo v prvom polroku. Od toho pritom závisí nasledujúca obnova ekonomiky. Počas krízy sa prvotné odhady často menia a sú pomerne nepresné.

Napriek tomu, aké sú aktuálne odhady pre Slovensko?

Naše najnovšie predpovede Slovensku predpovedajú za tento rok prepad o sedem percent a päťpercentný rast na budúci rok. To znamená, že tieto dva roky budú z pohľadu rastu stratené, lebo ekonomika sa nedostane na úroveň spred pandémie, HDP na osobu by sa mal koncu roka 2019 vyrovnať v treťom štvrťroku 2022.

Pandémia zasiahla celý svet. Je niečo, v čom je tento dosah špecifický pre strednú Európu?

Slovensko je veľmi závislé od automobilového priemyslu, ktorý predstavuje takmer polovicu vývozu krajiny. Predaje automobilov sa globálne prepadli, čo ekonomiku tvrdo zasiahlo. Krajiny ako Chorvátsko či Slovinsko zas zasiahol prepad turizmu. Poľsko bolo odolnejšie, lebo jeho ekonomika je viac diverzifikovaná a vláda poskytla veľký balík stimulov. Ale aj tam očakávame pokles HDP o 3,5 percenta.

Európska únia schválila plán obnovy za 750 miliárd eur. Nehrozí, že ním len zakonzervuje stav spred pandémie?

Vzhľadom na druhú vlnu sa dá očakávať, že vlády budú musieť poskytnúť zasiahnutým firmám a zamestnancom ešte vyššiu pomoc. Podporovať pracovné miesta tri mesiace je dobrý nápad, podporovať ich tri roky však nie je realistické. Vlády preto budú musieť urobiť politicky náročné rozhodnutia a vybrať, čo podporiť.

Svet sa oproti stavu pred pandémiou zmenil, už nebudeme toľko chodiť do kina, budeme nakupovať viac online, budeme viac využívať online banking…