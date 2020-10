Pošta rozpačito obstaráva náhradu za Bonul

Kritika podmienok tendra

Podmienky obsahujú konkrétne výrobky, niektoré časti zas akoby kopírovali web známej slovenskej firmy, ktorá dodáva na Slovensko kamery.

Iné parametre zas smerujú na staršie, v súčasnosti už nie bežne dostupné kamery, ktoré výrobca už nedodá bežne.

Pošta sa bráni, že vždy je v zmysle podmienok tendra možné dodať podobné výrobky, musia spĺňať ale minimálne zadefinované parametre.

Na druhej strane to vyzerá, že tender neobsahuje dostatočne konkrétne informácie pre kvalitné nacenenie ponuky. Napovedajú tomu aj neustále pribúdajúce otázky od záujemcov smerom k pošte.

Aj kvôli odpovediam pre záujemcov pošta opakovane posunula termín tendra. Celkovo tak urobila už trikrát. Najnovšie tak majú záujemcovia čas na odoslanie ponúk do 18. novembra. Pôvodne to mali stíhať do polovice septembra.

Súťažou sa navyše stále preplieta neslávne známy bezpečnostný systém C4 spájaný s firmou Bonul. Aj vďaka nemu boli vo verejných obstarávaniach posledné roky Bonul a jemu blízke firmy nadmieru úspešné.