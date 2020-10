Ako štát pomôže? Viac na výplaty aj nová podpora pre reštaurácie či hotely

Vláda ukázala, ako chce pomáhať zatvoreným podnikom.

14. okt 2020 o 12:51 Martina Raábová

BRATISLAVA. Od polovice októbra smú reštaurácie z dôvodu pandémie fungovať len v obmedzenom režime, kiná, divadlá či fitnescentrá ostanú zatvorené úplne.

Keď o tvrdších opatreniach hovorila vláda Igora Matoviča (OĽaNO) začiatkom týždňa, sľúbila, že týmto podnikateľom pomôže prekonať krízu.

Teraz Matovič spolu s ministrami práce, kultúry či dopravy ukázal, ako chce pomôcť zdravotníkom, podnikateľom, kultúre či cestovného ruchu.

INDEX pripravil prehľad týchto opatrení.

1. Vyššia dávka počas choroby pre zdravotníkov či ľudí v laboratóriách

V rámci balíka s názvom Prvá pomoc + predstavil ako prvé opatrenie Matovič vyššie dávky počas práceneschopnosti.

Táto pomoc sa týka podľa neho ľudí, ktorí sa "starajú o naše zdravie". "Netýka sa to podnikateľov," upozornil Matovič. Takzvaný Covid príplatok je v podstate klasická dávka zo Sociálnej poisťovne počas PN, avšak bude vo výške sto percent čistej mzdy zamestnanca.

Príplatok sa týka všetkých zamestnancov, ktorí ochorejú v práci počas starostlivosti o ľudí, napríklad sem spadajú lekári, zdravotnícky personál, zamestnanci v laboratóriách, zamestnanci sociálnych služieb a podobne.

2. Viac peňazí na mzdy zamestnancov

Príspevky z balíka prvej pomoci z jari tohto roka vláda zvyšuje o polovicu, Matovič odhaduje, že mesačne pôjde na pomoc podnikateľom zhruba 200 miliónov eur.

Zvyšovanie limitov sa týka príspevkov na mzdy zamestnancov, ktorých zamestnávateľ ostal povinne zatvorený z dôvodu pandémie. Ale aj živnostníkov, ktorým klesli tržby či jednoosobových eseročiek.

"Zvyšujeme pomoc z 80 percent hrubej mzdy na 80 percent celkovej práce, to znamená, že preplatíme zamestnávateľovi časť odvodov, ktoré za zamestnanca platí," uviedol minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

Dnes zamestnávateľ, ktorý musel povinne zatvoriť svoj podnik, môže žiadať štát o príspevok na plat zamestnanca najviac do výšky 80 percent hrubej mzdy zamestnanca, najviac však do výšky 1100 eur. Odvody za zamestnanca musel zamestnávateľ platiť zo svojho, po novom má na odvody prispieť štát.

Limit pomoci sa síce nemení, no firmy budú môcť žiadať peniaze do 80 percent takzvanej superhrubej mzdy (celková cena práce). Superhrubá mzda predstavuje celkové náklady firmy, teda nielen hrubú mzdu, ale aj odvody do zdravotnej či Sociálnej poisťovne.

3. Viac peňazí aj pre nie povinne zatvorených

Zvyšuje sa pomoc aj pre zamestnávateľov, ktorí síce nemusia svoje podnikanie zatvoriť, no aj napriek kríze udržia pracovné miesto.

Takýto zamestnávatelia môžu dnes žiadať o príspevok na mzdu zamestnanca do výšky 80 percent hrubej mzdy, najviac však môžu dostať od štátu 880 eur.

Po novom bude príspevok vo výške 80 percent superhrubej mzdy a limit sa zvyšuje na 1100 eur. Znamená to, že aj v tomto prípade štát prispeje na platy zamestnancom a zároveň na odvody zamestnávateľom.

4. Zvyšujú sa aj príspevky pri poklese tržieb, aj pre živnostníkov

Zamestnávateľ (aj živnostník), ktorý napriek kríze podniká, no klesli mu tržby, môže žiadať aj o príspevok v prípade poklesu tržieb (nie súbežne s príspevkom na mzdu ako je uvedené vyššie).

V súčasnosti platí, že pri poklese tržieb od 20 do 40 percent je príspevok na jedného zamestnanca najviac 180 eur, od 40 do 60 percent je to 300 eur, od 60 do 80 percent je to 420 eur a od 80 percent a viac je príspevok vo výške 540 eur.

Po novom sa príspevky zvýšia nasledovne: pri poklese tržieb od 20 do 40 percent to bude 270 eur na zamestnanca, od 40 do 60 percent to bude 450 eur, od 60 do 80 percent bude príspevok vo výške 630 eur a pri poklese vyššom ako 80 percent to bude 810 eur.

Túto pomoc môžu využiť zamestnávatelia a SZČO zamestnávatelia, no taktiež SZČO, ktorí nezamestnávajú, no klesli im tržby.

5. Podnikatelia bez príjmov dostanú viac

Vyššie budú aj platby v prípade pomoci pre podnikateľov, ktorí prišli o príjem (SZČO, ktorá prerušila alebo obmedzila svoju činnosť a nevznikla jej povinnosť nemocenského a dôchodkové poistenia, teda si nečerpá odvodové prádzniny, ale aj jednoosobové eseročky).

Pomoc je v súčasnosti vo výške 210 eur, od októbra sa zvyšuje na 315 eur. Krajniak vysvelil, že všetky limity z balíka pomoci sa zvyšujú spätne od 1. októbra, prvýkrát budú môcť podnikatelia o zvýšenú pomoc žiadať už od novembra. Žiadosti a informácie zverejní ministerstvo na stránke neprepustaj.sk alebo pomahameludom.sk.

6. Na pomoc siahnu viacerí

Hoci sa podmienky príspevkov z balíka Prvej pomoci zásadne nemenia, ministerstvo práce chcelo, aby na pomoc siahli viacerí podnikatelia.

V súčasnosti totiž platí, že o pomoc od štátu môže žiadať iba ten, kto začal podnikať/zamestnávať najneskôr 1. februára, pomoc sa tak netýka podnikateľov, ktorý začali podnikať začiatkom pandémie alebo neskôr v lete.

Po novom budú môcť o pomoc žiadať všetci tí, ktorí si založili živnosť alebo začali podnikať či zamestnali nových ľudí najneskôr 2. septembra.

Krajniak dodáva, že pri každej pomoci, ktorú vypláca ministerstvo práce, budú žiadatelia postupovať ako doteraz: žiadosti budú elektronické, tí, čo už pomoc dostávajú, budú podpisovať iba dodatky.

7. Pomoc pre ľudí v kultúre

Ak dnes SZČO pracuje v kultúre, no prišiel o viac ako 80 percent svojich príjmov, no zároveň má napríklad príjem zo zamestnania, nemá nárok na žiadnu pomoc.

Po novom by títo ľudia mohli žiadať až o 810 eur, z tejto sumy sa bude odpočítavať príjem, ktorý umelec dostáva. Napríklad herec stratil príjmy, pretože sú divadlá zatvorené. Okrem toho však má príjmy vo výške 200 eur, môže tak po novom žiadať štát o príspevok vo výške 610 eur (810 mínus 200 eur).

Podobne sa bude postupovať pri športovcoch, ktorí nie sú sociálne poistení a prišli o príjem z oblasti športu, no majú iné príjmy.

Dnes majú nárok o príspevok vo výške 210 eur, avšak nesmú mať žiadne iné príjmy. Po novom budú môcť o príspevok, ktorý sa zvyšuje na 315 eur, žiadať, dostanú ho vo výške po odpočítaní príjmu.

8. Veľká pomoc pre cestovný ruch

Minister dopravy Andrej Doležal predstavil schému pomoci pre cestovný ruch, ktorá je "adresnejšia a konkrétnejšia". Počíta sa s balíkom 100 miliónov eur.

"Je to jedno z najviac skúšaných ak nie aj najviac zasiahnuté odvetvie," konštatoval Doležal.

Novú schému pomoci budú môcť využiť napríklad hotely, reštaurácie, akvaparky, kúpaliská, bistrá, kaviarne, historické pamiatky či múzeá, ak im klesli tržby o viac ako 40 percent oproti tržbám z vlaňajšieho roku.

Príspevok bude vo výške od štyroch do desať percent v minulom roku, v závislosti od poklesu.

Napríklad reštaurácia, ktorá bola od apríla zatvorená, stratila za apríl 100 percent tržieb. Znamená to, že si môže od štátu pýtať pomoc za apríl 2020 v maximálnej výške desiatich percent svojich minuloročných aprílových tržieb. A rovnako za ďalšie mesiace.

O pomoc budú môcť postihnuté podniky žiadať spätne od 1. apríla, žiadosti by sa mali dať posielať elektronicky.