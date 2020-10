Ekonóm: Krajniak prekročil hranicu, rodičovský bonus je populizmus

Článok pokračuje pod video reklamou

Ministerstvo práce tento týždeň zverejnilo koncept ústavného zákona o dôchodkovom zabezpečení . Komplexná reforma dôchodkového systému, na ktorú sa čakalo roky, je jednou z priorít vlády Igora Matoviča.

Súčasťou návrhu je automatický vstup mladých ľudí do druhého piliera s možnosťou výstupu, stanovenie minimálnej príspevkovej sadzby do druhého piliera, či zavedenie povinnej percentuálnej valorizácie dôchodkov vyplácaných Sociálnou poisťovňou.

Do návrhu sa dostal aj rodičovský bonus, ktorý presadzuje minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak. Nápad, aby rodičom mohli na dôchodok prispievať svojimi odvodmi ich deti, vyzerá (na prvý pohľad) zaujímavo, no obsahuje množstvo nástražných mín.

Rodičovský bonus je „administratívne a byrokraticky náročným spôsobom realizácie populizmu, ktorý si bude vyžadovať množstvo úradníkov“, hodnotí v rozhovore pre INDEX ekonóm z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a vedúci výskumného tímu Oranžová obálka Ján ŠEBO.

Doriešené podľa neho nie je napríklad to, ako by bonus fungoval (respektíve nefungoval) pri rodičovi, ktorého dieťa pracuje v zahraničí. A ukrátení by oň boli aj ľudia, ktorí deti nemohli mať.

Čo sa v rozhovore dočítate: Prečo bude rodičovský bonus vytvárať spory medzi ľuďmi?

Ako by mal po novom vyzerať odchod do dôchodku?

Je potrebné dať do ústavy investičné stratégie v druhom pilieri?

Ako sú na tom slovenské DSS-ky z pohľadu výkonnosti?

Prečo sa k rodičovskému bonusu staviate kriticky?

Z dvoch dôvodov. Prvý je ekonomický. Na rodičovský bonus sa majú použiť zdroje, ktoré nemáme.