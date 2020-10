Vinárstvo, ktoré vlastnil Bödör i Kollár, expanduje. Pomáha exminister

Vedenie chce lákať aj turistov.

19. okt 2020 o 23:50 Tomáš Vašuta

Vinice spoločnosti Tokaj & Co. (Zdroj: FB Tokaj & Co)

Na posedení pri víne sa stretnú oligarcha Norbert Bödör, právnik Zoroslav Kollár a exminister financií Miroslav Maxon. Pripijú si a navzájom sa pochvália, že tento ročník im vyšiel veľmi dobre.

Nie je to začiatok vtipu, skôr fikcia, ktorá však vychádza z reálnych podkladov. Všetci traja sa totiž ocitli v tej istej firme – Tokaj & Co. Pohľad do majetkových pomerov odkrýva zaujímavý spletenec aj ďalších mediálne známych mien.

Najväčší producent tokajských vín, ako firma samu seba označuje, bola za desať rokov len raz v zisku. Aktuálne pritom pripravuje investície, ktoré majú za cieľ vytvoriť na juhovýchodnom Slovensku novú atrakciu.

Tam kde nič nie je

Spoločnosť Tokaj & Co vznikla októbri 1999 a len necelý rok si za svoju adresu udávala Slovenské Nové Mesto, neskôr ju zmenila za obec Malá Tŕňa. Obe adresy sú od seba vzdialené len pár kilometrov a ležia v regióne, ktorý sa preslávil hlavne tokajským vínom.