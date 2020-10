Bratislavčania ušetria za teplo desiatky eur. Zlacnie aj v ďalších mestách

Dôvodom sú nižšie ceny zemného plynu, štiepky i uhlia.

19. okt 2020 o 11:26 Jozef Tvardzík

Od budúceho roka sa nezvýši cena tepla pre domácnosti. Dôvodom je zníženie vstupných nákladov na výrobu tepla, predovšetkým plynu a efektívnejšie riadenie šiestich najväčších teplárni na Slovensku, ktoré patria do rúk štátu. Ide o teplárenské podniky v Bratislave, Košiciach, Martine, Trnave, v Žiline a vo Zvolene.

Sú pod správou štátnej akciovky MH Manažment, ktorú riadi krízový manažér Ľuboš Lopatka. Ten združil spomínaných šesť teplárenských spoločnosti dokopy pod MH teplárenský holding, ktorý tak zásobuje teplom 320-tisíc slovenských domácností.

Čo je za zlacňovaním

Pod nižšie ceny tepla sa podpísalo zlacňovanie takzvaných variabilných nákladov, z ktorých sa teplo vyrába. V prípade zemného plynu ide oproti roku 2020 o pokles o 33 percent, teda asi 13 miliónov eur, v prípade štiepky o 16 percent (1,1 milióna eur) a v prípade ceny uhlia o 17 percent, teda úspora je oproti minulému roku 1,6 milióna eur.

“Celková úspora na palivách, ktorá by sa mala prejaviť v roku 2021 je 15,7 milióna eur,” povedal Lopatka.

Do nákladov je ale potrebné počítať s cenami emisných povoleniek, ktorých cena je mimo kontroly MH Manažmentu a určuje ich trh. Kým vlani ich cena bolo okolo 20 eur za tonu, budúci rok sa zvýši až na úroveň 35 eur. Lopatka tvrdí, že potrebu emisných povoleniek sa podarilo znížiť o 150-tisíc ton, pretože do výroby tepla viac zapracovali spaľovanie štiepky a plynu.

“Dopad emisných povoleniek bude zrejme v objeme päť miliónov eur,” povedal Lopatka. Tieto náklady by ale mali byť pohltené úsporami, ktoré urobí teplárenský holding.

Kto ušetrí najviac

Najväčšia tepláreň na Slovensku Bratislavská teplárenská, ktorá zabezpečuje teplo pre viac ako polovicu Bratislavy, zníži ceny tepla o 10 percent. Domácnosť v priemernom byte by tam mala ročne ušetriť zhruba 55 eur. Pre Žilinčanov sa zníži cena o 4 percentá a pre Košičanov o 1,7 percenta.

Ceny na rovnakej úrovni oproti tomuto roku môžu očakávať obyvatelia Martina, kde Martinská teplárenská zníži cenu o 0,6 percenta a v Trnavskej teplárenskej dôjde k zlacneniu o 0,4 percenta.

Nárast ceny avizujú len vo Zvolenskej teplárenskej - konkrétne o tri percentá. Dôvodom je 30-miliónový projekt, keď sa tepláreň rozhodla postaviť vo svojom areáli 77-megawattový nový zdroj, ktorý mal byť ekologickejší. “Z rôznych dôvodov je tento projekt v sklze a máme oň veľké starosti. Chceme to vyriešiť tak, aby nebola ohrozená nielen cena tepla ale aj dodávky tepla,” vysvetlil Lopatka. Aj z toho dôvodu preto pristúpili ku krízovému riešeniu a to spaľovaniu uhlia, aby teplo pre Zvolenčanov bolo zabezpečené.

Teplárenský holding tvrdí, že do budúcich rokov by sa aj kvôli tlaku z Európskej únie posunúť k ekologizácii pri výrobe tepla a do roku 2023 vylúčiť úplne z palivovej základne uhlie (čierne uhlie v Košiciach a hnedé v Žiline) a naďalej sa zameriavať na spaľovanie štiepky v teplárňach Martin a Zvolen.

“Dobrou správou pre Bratislavčanov je to, že by sme chceli napojiť po desiatkach rokoch odpadovú paru, ktorá uniká do vzduchu z OLO (zo spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, pozn. red.). Túto paru by sme chceli využiť na ohrev vody a ohrievanie domácností,” povedal Lopatka s tým, že tento krok má nielen ekologický zmysel, ale pre Bratislavčanov by mohlo dôjsť z ďalšiemu zlacňovaniu tepla.

Košičanom by zasa pomohlo využitie geotermálnej energie, preto MH Manažment komunikuje so spoločnosťou SPP Infrastucture. Tá má väčšinový podiel v akciovke Geoterm, ktorá robila geotermálne prieskumy a vlastní vrty. Lokalita Košíc, konkrétne územie medzi obcami Ďurkov, Bidovce, Svinica a Olšovany, je jedna z najlepších geotermálnych zón na celom Slovensku a je veľkou škodou, že sa zatiaľ nevyužíva aj na vykurovanie domácností.