Drahé novostavby? Ľudia sú ochotní platiť, ceny ďalej rastú

Trh v hlavnom meste zaznamenal zdražovanie.

22. okt 2020 o 9:49 Tomáš Vašuta

Že koronakríza mení trh s kancelárskymi priestormi a prepisuje plány developerov, ktorí sa zameriavajú na výstavbu obchodných prevádzok, je jedna vec. Tou druhou je dianie na rezidenčnom trhu. Byty sa predávajú dobre a ceny ďalej rastú.

Aktuálna analýza poradenskej spoločnosti Bencont Investments ukázala, že v treťom štvrťroku tohto roka došlo na bratislavskom trhu novostavieb medziročne k 14,4-percentnému nárastu cien. Vyhliadky na ďalšie mesiace by pritom žiadnu zmenu nemali priniesť.

Dopyt stále je

Kým prvý polrok výrazne ovplyvnila pandémia nového koronavírusu, obdobie od júla do septembra by sme mohli označiť za trocha pokojnejšie. V mnohých ukazovateľoch sa život dostal do bežnejších koľají a platilo to aj o predaji novostavieb.