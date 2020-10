Dane, akcie, rozpoltená spoločnosť. Čo Trumpovi vyšlo a čo nemôže zvaliť na koronu

Článok pokračuje pod video reklamou

Americký prezident Donald Trump je presvedčený, že od svojho nástupu do funkcie v januári 2017 opravil ekonomiku a po koronakríze ju nakopne na výslnie. Nahrávajú mu aj makroekonomické dáta. Reálne mzdy uplynulých desať desať rokov kontinuálne rástli a nezamestnanosť vlani prerazila historické minimá.

Trumpovej administratíve treba pripísať zásluhy za opatrenia v oblasti daní a podnikateľskej byrokracie. No pomohlo je aj to, že americká ekonomika bola po tom, ako sa zotavila z finančnej krízy v roku 2009, rozbehnutá ako obrovská lokomotíva (ťažil z toho aj Trumpov predchodca Barack Obama).

INDEX sa pozrel na to, ako je na tom americká ekonomika dva týždne pred voľbami a či má republikánsky kandidát Donald Trump šancu obhájiť prezidentské kleslo.

Najnižšia nezamestnanosť

Trumpov demokratický protikandidát Joe Biden avizuje „ľavicové“ ekonomické opatrenia, ktoré by pre amerických podnikateľov mohli byť brzdou. Ak by svet nezasiahla pandémia Covid-19, jeho šance by zrejme neboli také vysoké, aké mu naznačujú prieskumy.

Biden je nudný a nevýrazný, no nedá sa mu uprieť, že sa snaží zmeniť Trumpom nastolený štýl politiky, ktorého výsledkom je rozvrátená spoločnosť. Počas covidovej karantény Donalda Trumpa stopol útočnú kampaň, usiluje sa o konštruktívnu debatu a upokojenie verejnosti.

Trump je presný opak. Je excentrický a výrazný, vie manipulovať s davmi i štatistikami, vyvolávať emócie (pozitívne i negatívne). Jeho predvolebné mítingy pripomínajú rockové koncerty, jeho priaznivci sa spájajú do bojového šíku proti demokratom.

História ukazuje, že obhájiť prezidentský úrad v čase, keď ekonomika krváca, je ťažké. Ukazuje to aj prehra 41. prezidenta USA Georgea H. W. Busha, keď Spojené štáty v roku 1992 prechádzali recesiou.