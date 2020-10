Mnohé obchody zatvoria, aj keď nemusia. Ktorá pomoc sa ich týka?

Nebudú mať komu predávať.

22. okt 2020 o 23:56 Martina Raábová

BRATISLAVA. Hoci k povinnému celoplošnému zatváraniu ekonomiky v najbližších dňoch nedôjde, obchody budú zatvárať, hoci nemusia.

Vyplýva to z nastavení nových pravidiel súvisiach so zákazom vychádzania a potvrdil to aj minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Bez nákupov zatvoria

"Pozitívna správa je, že nedochádza k zatvoreniu ekonomiky. Jeden týždeň ľudia nebudú chodiť nakupovať," uviedol vo štvrtok večer po rokovaní ústredného krízového štábu a vlády o obmedzeniach.