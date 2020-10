Testovanie na Covid-19 vo firmách: Ktoré do toho idú a čo iné odrádza?

Chcú testovať aj rodinných príslušníkov.

28. okt 2020 o 21:43 Jozef Tvardzík

Článok pokračuje pod video reklamou

Firmy by sa chceli podieľať na celoplošnom koronavírusovom testovaní a vláda od nich aj očakáva, že doň prispejú vlastnými kapacitami. Mnohé podniky majú v areáloch ambulancie a zdravotnícky personál, ktorý by sa dal využiť na odber vzoriek zamestnancom a ich rodinných príslušníkom.

Súvisiaci článok Mám doma žiaka, učí sa na diaľku. Ako získam pandemickú OČR? Čítajte

Do akej miery táto spolupráca vyjde, však zatiaľ ťažko povedať. Dôvodom sú podľa predstaviteľov vlády aj rozdielne predstavy o jej forme.

Minister obrany Jaroslav Naď tvrdí, že od firiem majú stovky žiadostí, no väčšinou to nikam neviedlo. Mnohé firmy si podľa neho mysleli, že testovanie v ich réžii v podstate zabezpečí štát: „Takto to nemôže fungovať.“

Podľa Naďa by ľudí vo vlastnej réžii chcelo testovať približne desať veľkých firiem. Práve s podnikmi s viac než 4000 zamestnancami vláda prioritne komunikuje. Chce im poskytnúť antigénové testy, registračné formuláre, certifikáty a vojaka, ktorý bude na priebeh testovania dohliadať.

INDEX zisťoval, či a ako sa na testovanie pripravujú najväčšie slovenské podniky, banky a obchodné reťazce. A tiež to, aký majú plán pre prípad, že testovanie (či už vo vlastnej réžii alebo v réžii štátu) odhalí väčší počet infekčných pracovníkov, ktorí budú musieť ísť do povinnej karantény.

Aj rodinní príslušníci

Ako prvá sa k plošnému testovaniu prihlásila košická oceliareň U.S. Steel. Na východnom Slovensku zamestnáva 10 500 zamestnancov (aj s dcérskymi spoločnosťami). Aktuálne eviduje 67 aktívnych prípadov s pozitívnym výsledkom testu na Covid-19 a ďalších 49, ktorí sa už po preliečení vrátili do práce.