Na čo majú zamestnanci nárok v súvislosti s plošným testovaním

Kto má nárok na pandemickú PN.

30. okt 2020 o 10:20 Adam Valček, Nikola Bajánová, Martina Raábová

Cez víkend 31. októbra až 1. novembra sa uskutoční prvé plošné testovanie na ochorenie Covid-19.

V aktuálnej epizóde podcastu Index sa preto Adam Valček a Martina Raábová rozprávajú o finančných príspevkoch, ktoré na testovanie nadväzujú. Ak niekomu vyjde pozitívny test, má nárok na takzvanú pandemickú dávku (PN).

To isté platí aj pre rodinných príslušníkov, ktorí sú síce negatívni, ale žijú v spoločnej domácnosti s pozitívnym pacientom a preto musia všetci ostať v izolácii.

Kto sa testovania nezúčastní a nepôjde na PCR testy ani do súkromného laboratória, musí ostať doma a nárok na dávku nemá a mal by dohodnúť so zamestnávateľom, čo ďalej.

