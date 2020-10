Môže vás firma vyhodiť, keď odmietnete ísť na test?

Firma má na výber viacero možností.

30. okt 2020 o 19:19 Jozef Tvardzík

Článok pokračuje pod video reklamou

Do redakcie prišiel podnet od čitateľa, podľa ktorého sa mu zamestnávateľ vyhrážal, že pokiaľ sa nedá cez víkend testovať na koronavírus, a preto nepríde do práce, nielenže nedostane pracovné voľno bez náhrady mzdy, ale bude sa to tiež považovať za neospravedlnenú neprítomnosť v práci. Tú potom vyhodnotí ako závažné porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom. Čo je inými slovami hrozba výpovede.

Súvisiaci článok Testovanie na Covid-19 vo firmách: Ktoré do toho idú a čo iné odrádza? Čítajte

Hoci vládni politici deklarovali, že testovanie je dobrovoľné, reálne nemá zamestnanec inú možnosť, ako sa na ňom zúčastniť. Ak nechce riešiť, za akých okolností bude musieť ostať doma v karanténe.

“Je to možno motivátor aj pre tých ľudí, ktorí na test pôjdu, pretože vedia, že si takto kupujú vstupenku do slobodného sveta,” povedal premiér Igor Matovič.

Časť ľudí však karanténu vnímajú ako vynucovanie testov.

Aktuálne tento postup kritizuje aj prezidentka Zuzana Čaputová. “Žiadam zrušiť kategorizovanie ľudí na tých, ktorí budú mať priepustku na slobodu, a na tých druhých, pretože na nich nevyšlo,” povedala prezidentka v reakcii na informácie, že počas víkendu nebudú dostatočné kapacity zdravotníkov na to, aby otestovali všetkých, ktorí budú mať záujem.

Ako môže postupovať firma