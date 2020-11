Babiš v centre Bratislavy narazil. Úradom sa nepáči jeho projekt

Sporným je projekt hotela na Mariánskej ulici.

5. nov 2020 o 16:18 Tomáš Vašuta

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Predstavte si, že by ste si v roku 2009 naplánovali výstavbu domu. Úrady by ho posúdili, dali vám najdôležitejšie povolenie, vy by ste ho však nezačali stavať. Najprv kvôli kríze, potom kvôli iným prioritám. Povolenie by ste si však neustále obnovovali.

Od naplánovania domu by k dnešnému dňu ubehlo už vyše desaťročie. Realitný trh sa zatiaľ zmenil na nepoznanie. K projektom pristupujú architekti úplne inak, posudzovanie sa sprísnilo. Napriek tomu chcete stavať podľa toho, čo ste úradom predložili ešte pred 11 rokmi. Zdá sa vám to nelogické?