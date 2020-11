Biden prezidentom a rozdelený Kongres. Prečo je to zlá správa pre ekonomiku

Republikáni si o štyri roky post prezidenta vezmú späť

5. nov 2020 o 12:14 Jozef Tvardzík

Článok pokračuje pod video reklamou

Ak by neprišla pandémia Covidu-19 a americká ekonomika by sa nemorila v problémoch, súčasný prezident Donald Trump by zrejme svojho demokratického vyzývateľa Joea Bidena v aktuálnych voľbách s prehľadom sfúkol.

Súvisiaci článok Make America Great Again? Sotva, Trumpove úspechy vymazala korona Čítajte

V posledných týždňoch Biden v kampani nespomínal inú tému ako nezvládnutie pandémie, ale ukázalo sa, že to nestačí. Mnohí voliči, s ktorými rátal, mu hlas nedali, príkladom sú hispánci na Floride.

Na druhej strane, kandidát demokratov (zrejme) vyhral hlasovanie v kľúčových štátoch Arizona, Wisconsine a Michigane, pričom stále je možné, že otočí aj Pensylvániu.

Ak sa však aj Biden napokon stane 46. prezidentom USA, nasledujúce štyri roky to nebude mať ľahké. Čaká ho rozvrátená spoločnosť, črepiny pandémie v ekonomike, (podľa predbežných výsledkov) zablokovaný Senát, ktorý ostane v rukách republikánov, ako aj Najvyšší súd s konzervatívnym jadrom.

Magazín Foreign Policy upozorňuje, že takýto výsledok volieb predstavuje najhorší možný scenár. Prečo?