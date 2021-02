Vzťahy so zamestnancami sú skryté v iných právnických dealoch

Málokto vykazuje referencie z pracovnoprávnej oblasti, štyria partneri vysvetľujú, čo je dôvodom.

2. feb 2021 o 11:16 Adam Valček

Najmenej referencií predložili oslovené advokátske kancelárie z oblasti pracovného práva, dôvodom však môže byť podmienka, aby išlo o transakcie, za ktoré mali kancelárie vyúčtovanú odmenu aspoň vo výške 20-tisíc eur.

Z vysvetlení jednotlivých kancelárií vyplýva, že také veľké transakcie realizujú samostatne v oblasti pracovného práva málokedy a najčastejšie toto právo praktikujú ako súčasť M&A transakcií.

Vo výsledku len tri kancelárie uviedli medzi svojimi top prípadmi obchody z pracovno-právnej agendy.

Ak by svoje top prípady uviedla aj právnická firma bnt, je možné, že počet obchodov súvisiacich s pracovným právom by bol mierne väčší, no momentálne platí, že medzi top obchodmi právnici prezentovali len päť takýchto mandátov.

Volkswagen, C&A, Lenovo a Billa

Advokátska kancelária TaylorWessing pracuje pre odevný reťazec C&A Mode a sesterskú logistické firmu C&A Logistics s centrom v Novom Meste nad Váhom. Ide o komplexné poradenstvo „v rámci kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov a implementácie reorganizácie koncernu na Slovensku“.