Hrubú mzdu treba zrušiť, vytvára v ľuďoch ilúziu (rozhovor)

Analytik ekonomického think-tanku INESS tvrdí, že na Slovensku nemožno hovoriť o hrubej mzde v pravom slova zmysle. V skutočnosti podľa neho ide o „polohrubú“ mzdu, pretože veľká časť odvodov je pred zrakmi zamestnanca skrytá.

Preto by sa mala zaviesť skutočná hrubá mzda - superhrubá mzda -, ktorá bude zahŕňať všetky dane a odvody platené z produktívnej práce zamestnancov.

„Štát v prípade miezd vytvára informačnú asymetriu, pretože ľuďom neukazuje, koľko ich práca reálne stojí. Potom vo voľbách siahnu po populistickej daňovej politike, ktorá odráža mylné predstavy a ilúzie voliča, ktorý sa podľa nich riadi,“ vysvetľuje v rozhovore pre INDEX ekonóm Róbert CHOVANCULIAK.

Čo sa v rozhovore dočítate: Prečo je hrubá mzda nezmysel?

Ako by sa zmenili odvody, ak by sa zaviedla superhrubá mzda?

Ako Litva prekopala daňovo-odvodový systém?

Ako sú na tom daňovo-odvodové náklady na Slovensku v porovnaní s Českom?

Vo vašej štúdii s názvom „Polohrubá mzda vytvára daňovo-odvodový guláš“ hovoríte, že hrubú mzdu treba zrušiť. Prečo je to aktuálne práve teraz?

Róbert Chovanculiak Absolvent Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, vrátane postgraduálneho štúdia na katedre Verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja.

Pracoval ako analytik v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania.

V INESS sa venuje verejnému sektoru, internetovým technológiám a školstvu.

Máme novú vládu, ktorá je odhodlaná urobiť reformy. Aj z úst ministra práce Milana Krajniaka zaznelo, že daňovo-odvodové zaťaženie na Slovensku je vysoké a že ho chce znižovať.

Myslím si, že tento krok by sa mohol spojiť so sprehľadnením daňovo-odvodového systému, ako to v roku 2018 urobili v Litve. Daňové zaťaženie zamestnávateľov máme tretie najvyššie v Európskej únii, po Francúzsku a Rakúsku. Ak je šanca v tejto oblasti na nejakú reformu, je to práve teraz.

V Česku zaviedli superhrubú mzdu, no dopadlo to neúspešne.

Áno, urobili to zle, pretože nezrušili hrubú mzdu, ale len zmenili výpočet daní, ktoré sa nepočítali z hrubej mzdy, ale zo superhrubej mzdy. Bol v tom guláš a vyššie dane pre ľudí, tak to teraz idú zrušiť.

V čom je váš návrh iný?