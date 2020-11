Akú pomoc môžu od štátu pýtať rodičia s deťmi (otázky a odpovede)

Pre koho je pandemický rodičovský príspevok.

13. nov 2020 o 19:17 Diana Schniererová

Pandémia komplikuje rodičom návrat do práce po skončení rodičovskej dovolenky. Tí, ktorí by si chceli hľadať novú prácu, prichádzajú na trh práce v najmenej vhodnom okamihu. Iní sa do práce nemôžu vrátiť napríklad preto, že pre výskyt ochorenia Covid-19 museli ich materskú školu zavrieť. Môže si rodič vybrať medzi čerpaním pandemického ošetrovného a predĺžením rodičovského príspevku?

"Som na rodičovskej dovolenke, syn bude mať 3. decembra tri roky. Do materskej školy mi ho od septembra nevzali a vzhľadom na kapacitu materskej školy ho zrejme nevezmú ani od decembra," hovorí Lucia z Bratislavy.

Po troch rokoch, počas ktorých sa venovala doma synovi, teda nemôže nastúpiť do firmy, kde pracovala predtým. "Pretože dieťa nemám kde nechať," zdôvodňuje.