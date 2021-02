Najväčie advokátske kancelárie v regiónoch: LawService, Prosman i Vojčík

Medzi najväčšie mimobratislavské kancelárie sa dostal aj trestne stíhaný Matúš Boľoš.

2. feb 2021 o 11:26 Adam Valček

Najväčšou regionálnou advokátskou kanceláriou je spoločnosť LawService advokáta Pavla Konečného.

Magazín PRÁVO prvýkrát zostavil aj rebríček najväčších právnických kancelárií so sídlom mimo hlavného mesta, rozhodujúcim kritériom boli tržby, zisk, počet advokátov a koncipientov.

Mimo kancelárie LawService so sídlom vo Zvolene, o ktorej sme prvýkrát písali v roku 2019 pre jej prudký rast ziskovosti a tržieb, sú v rebríčku právnické firmy, ktoré sú známe celoslovensky.

Ide o kancelárie Prosman a Pavlovič z Trnavy advokátov Maroša Prosmana, Tomáša Pavloviča a Petra Rokaša, Vojčík & Partners košického advokáta Lea Teodora Vojčíka. Z Košíc je aj ďalšia veľká kancelária Iuristico advokátov Ivana Ivanča, Tomáša Horkaya, Mateja Kukuru a Radoslava Riga.

S tržbami takmer 1,1, milióna eur by sa medzi najväčšie kancelária so sídlom mimo Bratislavy dostala aj právnická firma Roman Kvasnica a partnera so sídlom v Piešťanoch, ale neposkytla údaje o počte svojich právnikov a preto v rebríčku nefiguruje.

Tržby obhájili, riešia aj konkurz Kačky

Spoločnosť LawService magazín PRÁVO v roku 2019 zhrnul charakteristickou „mimoriadny rast málo známej kancelárie“.

Vznikla ešte v roku 2009 a každoročne vykazovala tržby okolo 100- až 200-tisíc eur, ale v roku 2018 sa jej obrat medziročne zvýšil o 258 percent na 1,5 milióna eur. Jej zisk narástol o 751 percent na 718-tisíc eur.

Zdá sa, že to nebola jednorazová anomália, pretože spoločnosť v roku 2019 zaknihovala podobné výsledky – tržby na úrovni 1,5 milióna eur a zisk na úrovni 560-tisíc eur.

Spoločník LawService je Pavol Konečný, ktorý sa stal advokátom ešte v roku 2007. Najprv pôsobil v advokátskej kancelárii Pohanka & Partners v Dolnom Kubíne, v roku 2010 sa osamostatnil.

Konečný vraví, že dohody s klientmi mu nedovoľujú zverejňovať o nich informácie či referencie. „Sú to však prevažne nadnárodné korporácie,“ povedal. Dodal, že LawService služby neposkytuje žiadnemu subjektu štátnej správy.

Medzi dominujúce oblasti poradenstva zaradil nesporovú agendu vrátane poradenstvo pri green field a brown field projektoch, ale tiež M&A transakcie. LawService sa podľa Konečného špecializuje aj na oblasť insolvenčného práva. „V tejto oblasti kooperujeme s viacerými bankovými domami,“ uviedol.

Z verejne dostupných dát vyplýva, že má vlastnú správcovskú kanceláriu LawService Recovery, ktorej poskytuje právne poradenstvo. Kancelária sa nedávno stala správcom skrachovaného reťazca Potraviny Kačka, niekdajšej siete CBA Slovakia, ktorý sa v minulosti nepodarilo oživiť napriek finančnej injekcii od poľského investora.

Aj vlani a predvlani boli zverejnené desiatky rozhodnutí súdov ktoré sa týkajú sporov o pozemky pod továrňou Jaguar Land Rover pri Nitre. LawService v nich zastupuje spoločnosť Poľnohospodárska pôda, ktorá v minulosti kupovala pozemky pod pripravovaným priemyselným parkom pre Jaguar od individuálnych vlastníkov, aby ich potom so ziskom predala štátu.

Vlastníci, ktorí sa cítili poškodení, sa o pôdu súdia, ide o desiatky prípadov v oblasti civilných a správnych sporov. Konečný sa k tomuto prípadu nechcel bližšie vyjadriť, tému považuje za citlivú, iba potvrdil, že mandát od Poľnohospodárskej pôdy majú naďalej.

Päť najväčších právnických kanceláriíso sídlom mimo Bratislavy LawService Prosman a Pavlovič Vojčík & Partners IURISTICO BOĽOŠ & PARTNERS​​ Kritériá, ktoré mali vplyv na umiestnenie v rebríčku (počty právnikov hodnoty za rok 2019; tržby a zisk priemer za roky 2017 – 2019): tržby (váha 30 %), zisk (váha 10 %), advokáti (váha 34 %), koncipienti s praxou; 3 roky(váha 17 %), koncipienti s praxou < 3 roky (váha 9 %). Kancelária Roman Kvasnica a partneri sa rozhodla neposkytnúť informácie o počte svojich právnikov, a preto v rebríčku nefiguruje.

Stíhaný advokát

Rebríček piatich najväčších mimobratislavských kancelárií uzatvára Boľoš & Partners z Banskej Bystrice. Jej spoločník Matúš Boľoš je však trestne stíhaný.

Aktuality.sk v septembri uviedli, že polícia ho obvinila za obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Stíhanie má súvisieť s nevýhodným predajom akcií banskobystrického developera, ktorý staval aj tamojšie obchodné centrum Europa.

Boľoš je zároveň preverovaný v súvislosti s kontaktmi s mafiánom Marianom Kočnerom, intenzívne si dopisovali cez aplikáciu Threema. Boľoš podľa správ robil Kočnerovi napríklad spojku na právnika Pavla Ruska, keď žalovali televíziu Markíza o zaplatenie údajných zmeniek za 70 miliónov eur. Rusko a Kočner sú neprávoplatne odsúdení za ich falšovanie na 19 rokov väzenia.

Kočner s Boľošom konzultoval aj kauzu Unipharma, v ktorej sa Kočner pokúšal vysúdiť od liekovej distribučnej firmy 45 miliónov eur na základe vykonštruovanej pohľadávky a tak dotlačiť podnik do konkurzu.

Slovenská advokátska komora Boľošovi pozastavila výkon advokácie. Jeho kancelárie však naďalej funguje, pretože do nej v septembri ako spoločníčka vstúpila jeho manželka Zuzana, tiež advokátka.

