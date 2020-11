Napriek svetovému úspechu zostali na Slovensku. Photoneo dáva robotom oči

Slováci z Photoneo vyvážajú technológie do celého sveta.

24. nov 2020 o 17:50 Jana Maťková

Tomáš Kovačovský je jedným zo zakladateľov spoločnosti Photoneo a jej technický riaditeľ. Už počas vysokej školy sa začal venovať 3D skenovaniu. Vyvinul 3D skener PhoXi a neskôr aj 3D kameru MotionCam-3D. V roku 2017 bol zaradený medzi 30 najtalentovanejších Slovákov spoločnosťou Forbes 30pod30.

V sérii rozhovorov Moderná krajina - návod, ako zlepšiť Slovensko vám prinášame názory slovenských podnikateľov, ako posunúť Slovensko dopredu. Projekt pripravujeme v spolupráci so spoločnosťou FinStat.

S Photoneom sa spája veta "firma, ktorá dáva robotom oči". Čo si máme pod tým predstaviť?

Človek používa oči len na to, aby sa na svet pozeral ako na statickú fotografiu. To, čo videnie robí videním, je rozpoznávanie objektov okolo nás a následné reagovanie na vnímané situácie. Keď idete po ulici, neuvedomujete si, že svoje videnie používate na to, aby ste sa nepotkli, aby ste zdolali schody. Toto je pre nás prirodzené, no pre robotov je to tabu.

Väčšina robotov je slepá a pracujú len z predom definovaného miesta A na miesto B. My sa snažíme dať robotom oči nielen v zmysle, aby videli, ale aby aj rozumeli, čo je okolo nich. Dokážeme tak vyriešiť problémy a automatizovať činnosti, ktoré sa doteraz robotikou nedali vykonať.

Na čo konkrétne sa vaša technológia využíva?

Napríklad máte škatuľu nahádzaných súčiastok, ktoré potrebujete dostať do stroja, kde sa ďalej obrábajú, brúsia a podobne. S využitím nášho systému viete nalokalizovať súčiastku, ktorú potrebujete a navigovať robota presne k nej. Zoberie ju a uloží do stroja. V súčasnosti tieto úkony robia ľudia. Máme aj riešenia na automatizáciu logistiky alebo skladov.

Naše technológie sa využívajú po celom svete. Od USA cez všetky európske štáty, až po Čínu a Japonsko. Aj v Afrike sa niečo nájde.

Nečelíte kritike, že vaše zdokonalenie robotov oberá ľudí o prácu?

Je potrebné si uvedomiť, že väčšinou opak je pravdou. Zoberme si napríklad automobilky na Slovensku. Prišli sem, lebo je tu dobrý pomer ceny práce a kvality pracovníkov. Na druhej strane rok od roka sa cena práce a životná úroveň zvyšuje a súčasne klesajú ceny automobilov.

Marža na autách začne klesať a automobilky začnú uvažovať, ako sa pohnúť ďalej. No a tu práve môže nastúpiť automatizácia. Ňou viete zefektívňovať priemernú cenu práce, čo znamená, že prácu na Slovensku môžete udržať.

V USA alebo Nemecku manuálna práca býva taká drahá, že radšej výroba odchádza za hranice, napríklad do Číny. No pomocou automatizácie môžete časť výroby vrátiť naspäť a ponúknuť aj nové pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou, ktoré potom ekonomiku živia dlhšie.

Photoneo má pomerne zaujímavý príbeh. Na začiatku ste boli traja nadšenci, ktorí mali revolučnú myšlienku, no prázdne vrecká. Ako sa vám podarilo zohnať investora?

Všetci sme boli matfyzáci, nemali sme žiadne skúsenosti s biznisom. Na začiatku bolo nadšenie, chceli sme urobiť obrazový snímač image senzor, ktorý na Slovensku ešte nikto nevyrobil. Na to sme však potrebovali rozpočet v miliónoch eur.

Začali sme teda hľadať kapitál, rozprávať sa s rôznymi investormi. Darilo sa nám ich nadchnúť a vzbudiť v nich záujem, no s každým ďalším kolom rokovaní to bolo náročnejšie. Už nestačí len technologický nápad, čo je de facto ľahké, ale treba mať riadne prepracovaný biznis plán, premyslieť si distribučnú sieť, predaj, poznať trh a vzťahy na ňom. To sú už ťažšie veci.

Ale nakoniec sa vám v roku 2015 podarilo získať investíciu v sume 2,1 milióna eur.

Áno. Na začiatku nás menšou investíciou podporil Juraj Ďuriš z inkubátora BrainHouse. S ním to išlo jednoducho. Miluje startupy, nepotreboval riešiť priveľké množstvo byrokracie.

To nám pomohlo hľadať väčšiu "seed" investíciu. Rozprávali sme sa napríklad s Miroslavom Trnkom z Esetu, ako aj s českým fondom Credo Ventures, ktorý zastupoval Andrej Kiska mladší. Dopredu nám hovorili, že radšej investujú do softvéru, my sme mali biznis založený na hardvéri. No podarilo sa nám ich presvedčiť a získali sme potrebnú investíciu.

Následne sme sa vrhli do vývoja senzoru, napísali sme patenty a popritom sme začali budovať prvý produkt, čo bol 3D skener. To si predstavte ako zariadenie, ktoré je schopné v okamžiku presne merať pozíciu miliónov bodov v priestore spolu s ich farbou. Čiže ak má predmet 10 centimetrov, aj v 3D skene má 10 centimetrov a aj pri zmene uhlu sa predmet nemení.

Postupne sme dokončili aj náš senzor. S ním sme vyhrali asi každú cenu, ktorá sa dala vyhrať. Čiže, ak sa vás niekto spýta, kto vyrobil najlepšiu 3D kameru na svete, odpoveď je Slováci (smiech).

Následne sme si kládli otázku, čo s tými dátami, ktoré cez 3D kameru získame? Tak vzniklo riešenie s názvom Binpicking studio, ktoré nám umožňuje vyberať náhodne orientované časti v krabiciach, ako som už spomínal.

Dá sa povedať, že vaša firma má svetové rozmery. Máte pobočky v USA, Číne, vaši klienti sú prevažne zo zahraničia, no zostali ste na Slovensku. Prečo?

Má to výhody, aj nevýhody. Na Slovensku sú dosť skúsení ľudia a súčasne cena práce nie je extrémne vysoká. Keď si zoberiete Silicon Valley, máte tam síce vybudovanú skvelú infraštruktúru a množstvo investorov, no keď chcete zohnať dobrého inžiniera na svoj projekt, môže vás to vyjsť aj 400-tisíc eur ročne.

Na Slovensku mám rodinu, mám Slovensko rád a bola to pre mňa aj výzva, či sa tu vôbec dá podnikať v našej oblasti.

Nehovoriac o tom, že sme súčasťou Európskej únie a sme akoby takým prostredníkom medzi Čínou a USA. Stáva sa, že Čína nechce s USA obchodovať, neskôr Američania s Číňanmi. So Slovenskom zatiaľ nemajú problém, nemáme extrémne vyhranenú politiku, čo sa ale, samozrejme, môže zmeniť.

Ale určite vidím aj nevýhody. Ak chcete robiť biznis zo Slovenska, musíte si najskôr vybudovať dôveru zahraničných partnerov. Rovnako je ťažké nájsť nových ľudí so skúsenosťou v odbore. Napriek tomu si myslím, že to bolo dobré rozhodnutie.

3D kamera firmy Photoneo (zdroj: Photoneo)

Ste na trhu od roku 2013. Boli za sedem rokov podnikania obdobia, kedy by ste prijali väčšiu pomoc od štátu, no neprišla?

Keď sme začínali, nevedeli sme nič o podnikaní. Všetko bolo pre nás nové. Určite by nám ale pomohlo, keby sme mali šancu vytvoriť si spoločnosť, ktorá je na západe štandard, a teda akciovú spoločnosť, ktorá funguje normálnym spôsobom, kde fungujú normálne akcie. Slovenská obdoba akciovky bola pre nás príliš komplikovaná forma, spravidla ju používajú až veľké spoločnosti, ktoré si môžu dovoliť byrokraciu spojenú s jej behom.

Dnes už funguje jednoduchá akciová spoločnosť pre startupy, ale my sme ju nemohli využiť, nakoľko v čase jej vzniku sme už mali spoločnosť rozbehnutú a podľa rečí mnohých, ani táto JAS nefunguje dobre.

Vidíte aj ďalšie prekážky v podnikaní?

Nemám pocit, že by nám vyslovene niečo prekážalo. Samozrejme, pomohli by nám veci ako nižšie dane, menšia byrokracia, celkovo zjednodušenie podnikania.

Nie som zástancom veľmi netrhových vecí, nejakej masívnej pomoci. Iste, teraz počas pandémie je to iná vec. Za bežného fungovanie je najväčšia pomoc, ak sú na podnikanie vytvorené ideálne podmienky.

Výška daní napríklad vytvára konkurenčnú výhodu resp. nevýhodu. Je tu spoločnosť z iného štátu, ktorý má nižšie dane, vytvára podobný produkt ako vy, a tak sa dostáva do konkurenčnej výhody. A možno sa to vyplatí aj tomu štátu s nižšími daňami, pretože firma môže mať vyšší obrat z väčšieho exportu a na konci dňa, môže štátu odviesť viac daní.

Je vyslovene niečo, čo vám v oblasti podpory inovácií, výskumu a technológií chýba?

To, čo mi chýba, sú ľudia. Ľudia sú alfou a omegou celej firmy. HR vnímam v súčasnosti ako ten najkritickejší komponent.

Hľadať ľudí, ktorí sú šikovní a ktorí majú šancu potiahnuť firmu ďalej, je pre nás kľúčová vec, no nie je to vždy ľahké. Mnohí odišli do zahraničia. Snažíme sa ich prehovárať, aby sa vrátili, no vráti sa ich len pár.

Základ vidím v tom, aby nám zo Slovenska neodchádzali šikovní ľudia, aby sa im tu dobre žilo aj pracovalo. Aby sme mali vhodné politické prostredie, ktoré priamo neovplyvňuje podnikanie, ale ovplyvňuje všetko okolo neho.

Ďalšou kapitolou je výchova novej generácie. Firmy sa snažia ju ovplyvňovať, formovať mladých, čomu by sa mali venovať, no majú len malý dosah. Toto je vec, ktorú by štát nemal podceňovať a mal by ju vnímať ako jeden z najdôležitejších aspektov súčasnosti.

Treba sa zamyslieť, čo bude hnacím motorom priemyslu v budúcnosti. Aké zručnosti budeme potrebovať, čo budeme vyvážať a na základe toho motivovať mladých, aby sa dozvedeli o nových typoch práce a aby sme získali viac kvalifikovaných ľudí.

Dlhodobým horizontom je podpora vedy. Na kvalitnú vedu nie sú potrební len kvalitní vedci, ale aj kvalitní manažment a infraštruktúra. Dôležité je, aby sa správne nastavili podmienky pri prerozdeľovaní peňazí do vedy a rozhodovali o tom špičkoví odborníci. Sú síce drahí, ale majú skúsenosť z praxe. Ja tiež neprijmem do firmy junior človeka, keď chcem rozbiehať nový vývoj.

V dnešných dňoch sa veľa rozpráva o reformách na Slovensku, z ktorých niektoré chceme financovať aj z miliárd, ktoré nám ponúka Európska únia. Z vašich slov mi teda vychádza, že prioritou pre reformný plán by malo byť školstvo a veda.

Určite nielen to. Investície do školstva sú potrebné, no treba aj vedieť motivovať ľudí vybrať si kvalitné zamerania pre budúcnosť. Školstvo aktuálne nie je nastavené tak, že reaguje na potreby trhu.

Určite by malo byť prioritou aj zdravotníctvo, dnes vidíme, ako veľmi ho potrebujeme. Je dôležité, aby sme sledovali, ako sa v ňom míňajú financie.

Zmysel má podľa mňa investovať do vedy a mladých spoločností, do firiem, ktoré majú šancu exportovať a posúvať Slovensko ďalej.

A na záver by nám malo záležať, aby sme sa stali v niečom dobrí. Ja teraz neviem, čo by to malo presne byť. Ale pozrime sa na automobilky. Ich príchod na Slovensko spôsobilo to, že ľudia vedia, čo je robot, veľa z nich s nimi pracuje, majú skúsenosti s komponentmi do áut, množstvo firiem sú ich dodávateľmi. Vytvorilo sa nejaké podhubie konkrétnej oblasti.

Ak v niečom vidíme zmysel, ak vidíme, že sa nejakej špecializácií darí, oplatí sa do nej viac investovať. Aby sa vytvorila potrebná infraštruktúra, napojili sa na nové podhubie ďalšie firmy a budeme mať väčšiu šancu konkurovať svetu. Opakujem, neviem, čo by to malo byť.

Za mňa môžem povedať, že automatizácia je dobrý nápad, ale treba sa na to pozrieť objektívne a správne si vybrať. Nie je to ľahké, potrebujete ľudí, ktorí vedia odhadnúť aktuálnu situáciu a jej potenciál a ak ho uvidia, treba tým spoločnostiam pomôcť, rozvíjať ich, rozprávať sa s nimi.

Automobilizmus je už roky ťahúňom slovenskej ekonomiky. Čo by malo prísť po ňom? Aký typ priemyslu?

Nemám jednoznačnú odpoveď. Za seba by som hneď odpovedal, že automatizácia.

Určite treba investovať do pozícii s vyššou pridanou hodnotou. Do IT, vývoja a umelej inteligencie. Dnes, keď sa pozriete, akým životom žijú mladí, tak už pomaly ani ľudia v mojom veku tomu nerozumejú. Vidíte dieťa, ktoré na jednom počítači hrá hru, na druhom pozerá stream a možno na treťom mu beží televízia. Fungujú inak a sú zžití s informačnými technológiami.

Keď sa dostanú do produktívneho veku, technológie pôjdu ešte rýchlejším tempom dopredu a tam sa oplatí investovať. Napríklad do vývoja softvéru, ktorý vedia ponúkať na globálnom trhu. A tu je práve výzva pre školstvo priniesť ľudí na trh, ktorí budú mať pre svoju prácu vášeň.

Ja osobne by som rád videl viac žien v technológiách. Mám pocit, že už odmalička dievčatám dávame skôr bábiky, máme od nich nejaké očakávania a trochu tým vytvárame stereotyp. Ja mám malú dcéru a určite, popri bábikách a autíčkach, keď nastane správny čas, jej dám do ruky pajkovačku či mikrokontroler a ukážem jej, ako sa programuje. Chcem, aby s tým vyrastala, aby videla, že toto sú možnosti a aby sa neskôr rozhodla pre to, čo ju baví.

Vaše vízie vrátane spomínanej reformy školstva sú beh na dlhú trať. Výsledky by sme mohli vidieť o 10, 20 možno až 30 rokov. Sú nejaké kroky, ktoré vieme urobiť teraz, aby sa zo Slovenska stala moderná perspektívna krajina?

Som zástancom toho, že štát by mal riešiť to, aby sa tu dobre podnikalo a žilo. Firmy si dokážu svoje problémy vyriešiť aj samé. Ak by sa štát až príliš angažoval v pomoci, môže to mať opačný efekt. Ale určite je dobrá cesta zjednodušovať byrokraciu.

Druhý problém, ktorý vnímam, je polarizácia spoločnosti. Áno, máme mnohé názory, každý iné problémy, ale na konci dňa máme spoločné ciele. Polarizácia ničomu a nikomu neprospieva, vyhraňovanie sa voči inej skupine ľudí a odlišným názorom len sťažuje život v krajine.

A to potom vplýva aj na rozhodovanie sa investorov, či prídu na Slovensku. Pozerajú sa na politické prostredie, na korupčné správanie, stabilitu trhu práce. To sú všetko faktory, ktoré investor zvažuje a na základe ktorých sa rozhoduje.

Bol by som rád, ak by sa ľudia dokázali pozrieť na veci, čo ich spája a čo rozdeľuje a snažili sa ich pochopiť. Premýšľať nad tým, prečo si ten druhý človek myslí to, čo si myslí a čo ho k tomu viedlo. Viesť diskusiu a netrvať tvrdohlavo na svojich postojoch.