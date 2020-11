Makó mal u daniarov a v hazarde vlastnú chobotnicu

U daňových kriminalistov už obmieňajú časť vedenia.

19. nov 2020

Exfunkcionára Finančnej správy Ľudovíta Makóa zadržala pred vyše mesiacom NAKA v rámci akcie Božie mlyny. Vďaka výpovedi o organizovanej zločineckej skupine na vrchole polície, ktorú mali viesť Norbert Bödör s bývalým policajným prezidentom Tiborom Gašparom si zrejme vyslúžil nedávne prepustenie z väzby. Makó sám bol obvinený zo zneužitia verejnej funkcie. Aktuálne sa potvrdzuje, že jeho vplyv presiahol brány Finančnej správy a siahal k hazardu aj k diaľničiarom.

V súčasnosti za to úrady čelia pokutám od Úradu pre verejné obstarávanie, ľudia z okolia Makóa, ktorí dohliadajú na hazard, zas stratili dôveru nového ministra financií a nové vedenie daňových kriminalistov vymieňa šéfov v regiónoch.

Kde všade mal vplyv

Makó od jesene 2014 až do leta tohto roka šéfoval Kriminálnemu úradu Finančnej správy (KÚFS). Pod tento elitný útvar daniarov a colníkov spadala donedávna aj kontrola hazardu. Makó cez jemu blízke firmy pritom na tomto trhu posledné roky tiež pôsobil. Jeho blízky spolupracovník navyše doteraz túto oblasť dozoruje.

Hneď niekoľko prepojení spája exšéfa KÚFS s firmami Eurogold a Eurogold Game. Obe firmy sú z oblasti hazardu a obe spoluriadila Makóova dlhoročná partnerka Dagmar Kapusníková. Firmy sídlia tiež na rovnakej adrese a majú zároveň blízko k prešovskému podnikateľovi Štefanovi Poláčekovi.

Ten buď sám alebo cez svoju partnerku bol vo vedení oboch spoločností a firmy susedia s jeho známejšou firmou z oblasti mäsových výrobkov. Všetky spoločnosti majú tiež spoločnú účtovníčku.

Poláček na otázky Nadácie, kto inicioval jeho spoločný biznis s Makóovou partnerkou a či predtým v oblasti hazardu pôsobil, napriek opakovane zaslaným otázkam nereagoval.

Na zaslanú sms nereagoval ani prepustený Makó. Keď sa ho na možný konflikt záujmov pýtali médiá v minulosti, zakaždým ich odbil, že on sám vo firmách nefiguruje, a preto žiadny konflikt záujmov nevidí.

Spolupracovník na dohľade

No zároveň sa do vysokej pozície novovzniknutého Úradu pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH) dostal jeho dlhoročný podriadený z KÚFS Karol Cebo. Pod úrad spadajú aj spomínané firmy Eurogold a Eurogold Game. A Cebo zastáva na úrade práve post riaditeľa odboru dozoru a kontroly, a to aj v súčasnosti.

Od novembra sa zmenilo vedenie úradu, keď doterajší šéf Radko Kuruc odišiel na rodičovskú dovolenku. Žiadne ďalšie zmeny na vedúcich postoch nenastali, aj keď podľa ministerstva financií na úrade prebieha momentálne analýza, ktorá má preveriť aj doterajšie možné prepojenie oboch spomínaných exkufsákov. ,,Pán Cebo nemá dôveru ministra,“ dopĺňa ešte stanovisko ministerstva.

V minulosti, keď sa špekulovalo, že by sa mal Makó z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) presunúť na post 1. viceprezidenta policajného zboru, sa dokonca Cebo spomínal ako Makóv nástupca v čele KÚFS.

Nadácia oslovila aj samotný úrad pre hazard s otázkami, ako doteraz preveroval spomínané firmy s prepojením na Makóa a či to bolo porovnateľné s ostatnými hráčmi na trhu. Na odpovede si vypýtal viac času, aktuálne na stanovisko stále čakáme.

Zhovorčivejší bol nedávny šéf úradu Kuruc, ktorý sa k možnému ovplyvňovaniu úradu a jeho kontrolnej činnosti voči spomínaným dvom firmám vyjadril, že ,,dozorná činnosť v tomto roku bola vykonávaná proporcionálne s ohľadom na počet prístrojov a počet herní“.

Dodal tiež, že ,,od žiadneho zamestnanca som počas môjho pôsobenia na úrade nedostal informáciu, že by ktokoľvek ovplyvňoval dozorovacie činnosti úradu“.

Kuruc predtým pôsobil ako štátny tajomník na ministerstve financií.

Obmeny aj v KÚFS

Podľa informácií Nadácie sa ale menia ľudia z okolia Makóa aj v samotnom KÚFSe, minimálne na postoch šéfov a ich zástupcov v niektorých regiónoch.

Makó úradu šéfoval takmer šesť rokov a medializované boli napríklad zistenia, že jeho námestníkom bol napríklad jeho rodák z Jelenca.

KÚFS má nového šéfa od jesene, keď výberové konanie na túto pozíciu vyhral Miroslav Homola. K aktuálnym výmenám na nižších postoch kriminálneho úradu ale bola Finančná správa skúpa na bližšie informácie. Vo všeobecnom stanovisku stručne uviedla, že na úrade prebehol interný audit, ktorého súčasťou ,,sú aj poznatky na reštrukturalizáciu procesov a fungovania útvarov“.

Či u daniarov po Makóovom obvinení a zadržaní prebehli aj nejaké vnútorné šetrenia a procesy, Drahomíra Adamčíková z komunikácie zodpovedala s tým, že ,,vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie finančná správa nemôže informovať o podrobnostiach, ani o prípadných interných úkonoch, aby nedošlo k zmareniu vyšetrovania“.

Vo zverejnenom uznesení Špecializovaného trestného súdu, na základe ktorého bol Makó dočasne stíhaný vo väzbe, sa spomína totiž aj možné zneužitie funkcie. Pred pár rokmi mal Makó poskytnúť ,,tretej strane“ informáciu o pripravovanom zásahu KÚFS na hracie automaty. Adresát tak mal dosť času sa na akciu pripraviť. Zásah skutočne o niekoľko mesiacov - v júni 2018 prebehol.

Riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó a prezident finančnej správy František Imrecze informujú o výsledkoch akcie s názvom Diamant zameranej na hracie automaty. (zdroj: SITA)

Predošlý šéf daniarov František Imrecze, za ktorého šéfovania Makó do čela KÚFS nastúpil, k jeho zadržaniu pre Nadáciu uviedol, že informáciami, ktoré sa spomínali v uznesení súdu bol ,,nepríjemne zaskočený. Počas približne štyroch rokov, čo som s ním spolupracoval, takéto informácie, ktoré vychádzajú na povrch teraz, neboli medializované ani inak známe”.

Prenájom od biznis partnera Firmami z oblasti hazardu sa ale prepojenie Makóa a prešovského podnikateľa Poláčeka nekončí. KÚFS si už od roku 2016 od Poláčeka prenajíma priestory v Ľuboticiach pri Prešove. Kto tento prenájom inicioval, Poláček tiež pre Nadáciu nezodpovedal. Ročne by mali daňoví kriminalisti za nájom platiť okolo 130-tisíc eur.

To však zďaleka nie je jediný prípad, kedy má Finančná správa biznis s firmou blízkou Makóovi. Spravodajský portál Aktuality.sk sa daniarov opakovane pýtal, či nevidia problém a možný konflikt záujmov v tom, keď nechali svoje budovy strážiť esbéeskám s väzbami na Makóa.

Firmám Ravi a Spoma mali daniari vyplácať za stráženie státisíce eur. Vybrali ich pritom cez takzvaný prieskum trhu, teda nie bežnou súťažou, ale cez voľnejšie pravidlá. Sumy zákaziek sa pritom len tesne zmestili do limitu, kedy sú tieto voľnejšie pravidlá povolené.

Minimálne jednu zo súťaží už preveruje aj Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Obe firmy riadi právnik Jozef Harakaľ, ktorý na deň presne striedal vo vedení esbéesky Abas Makóa. Ten odtiaľ smeroval priamo do čela KÚFS.

Harakaľ tiež podľa Aktuality.sk spoluvlastní advokátsku kanceláriu s Borisom Rekenom, ktorý ovláda sbs Lama SK. Ide o jednu z najväčších bezpečnostných služieb na Slovensku, Makó rozdával odmeny jej zamestnancom na vianočnom večierku a jeho partnerka vo firme zastáva vysoký manažérsky post.

Tunel Višňové – Dubná skala mal byť podľa pôvodných plánov dokončený minulý rok. (zdroj: TASR)

Firmy Spoma a Lama SK získali zákazky posledný rok aj na diaľničnom tuneli Višňové. Národná diaľničná spoločnosť, ktorá stavbu tunela už roky zabezpečuje, teraz za tieto zmluvy dostala pokuty spolu za takmer 25-tisíc eur. Podľa Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) porušili diaľničiari zákon dokopy pri ôsmich zákazkách.

Pokuty sa týkali zákaziek uzatvorených väčšinou vlani.

Vydierali kriminalisti podnikateľov?