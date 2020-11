Štátna DSS a nižšie poplatky. Ako chce Krajniak prekopať dôchodky?

Článok pokračuje pod video reklamou

Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina) minulý týždeň predstavil desať základných bodov, ktoré si vyžiadajú zmeny v ústave s cieľom stabilizovať dôchodkový systém.

Nový zákon o starobnom dôchodkovom systéme chce minister predložiť na rokovanie vlády do Vianoc. Do platnosti by mal vstúpiť z väčšej časti od januára roku 2022, niektoré ustanovenia od roku 2023 (rodičovský príspevok) a niektoré od roku 2024 (takzvaná oranžová obálka).

Časť návrhov v zákone vyvoláva výhrady a otázniky, alebo skrýva možnosti, o ktorých sa predtým len rámcovo uvažovalo. Jedna z nich dláždi cestu pre vznik štátnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS).

Kam štát pošle nerozhodnutých

Viceguvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Ľudovít Ódor a ekonóm Pavol Povala vlani vydali analýzu, podľa ktorej „druhý pilier funguje veľmi dobre v teórii, avšak v stredoeurópskej realite ďaleko zaostáva za svojím potenciálom“. Ak by druhý pilier fungoval ideálne, sporitelia by podľa nich mali na účtoch o dve až sedem miliárd eur viac.