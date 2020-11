Minimálne odvody živnostníkov sa opäť zvyšujú, pandémia ovplyvnila aj termíny

Sadzby poistného sa nemenia.

20. nov 2020 o 18:35 Martina Raábová

BRATISLAVA. Podnikatelia, ktorí oficiálne vykazujú nízke príjmy, sa v novom roku 2021 musia opäť pripraviť na vyššie platby na zdravotné a sociálne odvody.

Od 1. januára sa spravidla zvyšuje minimálny vymeriavací základ, z ktorých sa odvody počítajú. Na tom nič nemení ani pandémia Covidu-19.

Čo korona ovplyvnila, je dátum vzniku povinnosti platiť odvody. Týka sa to však len toho, kto daňové priznanie za uplynulý rok nepodával v normálnom termíne, teda do konca marca, respektíve do konca júna v prípade štandardne odloženého podania.

Zvyšuje sa aj maximum

Minimálny vymeriavací základ sa odvíja od priemernej hrubej mzdy, vykázanej Štatistickým úradom SR za rok 2019. Keďže priemerná mzda vzrástla z 1013 eur mesačne v roku 2018 na vlaňajších 1092 eur mesačne, zdvihne sa aj minimálny vymeriavací základ (pre odvody na rok 2021).