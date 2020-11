Nový šéf daniarov Žežulka: Tí, ktorí sa dnes boja, sa môžu prestať báť

Prvýkrát v histórii Finančnej správy SR jej bude šéfovať občan inej krajiny. Čech JIŘÍ ŽEŽULKA získal vo výberovom konaní na funkciu prezidenta najviac bodov.

Práve jeho si nakoniec vybral minister financií Eduard Heger (OĽaNO) z trojice najúspešnejších uchádzačov. Funkcie sa Žežulka ujme 1. decembra.

Úrad preberá v situácii, keď daňové subjekty môžu cítiť k finančnej správe narastajúcu nedôveru a obavu.

Polícia totiž nedávno obvinila bývalého riaditeľa kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa a skupinu okolo neho, že používali citlivé informácie z daňových konaní na vydieranie podnikateľov.

“Nikdy to nie je o jednom človeku. Nemôže k tomu dochádzať izolovane, bez spolupráce s ďalšími osobami či zložkami,” vraví Žežulka.

Avizuje, že s viacerými pracovníkmi sa chce rozprávať o tom, aká bola ich úloha v histórii finančnej správy. “Chcem dať každému z nich šancu, aby vysvetlili, prečo k niektorým veciam dochádzalo.”

V rozhovore pre INDEX tiež odpovedá, či sa presťahuje na Slovensko, aké zmeny plánuje na finančnej správe zaviesť, aké merateľné ciele si dáva, či dlho premýšľal, že začne spolupracovať s políciou, keď od neho príslušník českej finančnej správy pýtal úplatok, aj ako vidí systém zjednoteného výberu daní a odvodov.

V rozhovore sa dočítate čo Žežulku presvedčilo prihlásiť sa do výberového konania na Slovensku,

aké má plány s Finančnou správou SR,

ako hodností zavedenie eKasy na Slovensku,

aký je medzi českou a slovenskou finančnou správou rozdiel,

ako sa cítil, keď mu bývalý kolega núkal citlivé informácie a pýtal miliónový úplatok,

ako sa stavia k sprísneniu účinnej ľútosti,

či si vie predstaviť zjednotenie výberu daní a odvodov

aj to, aké bonusy by mala finančná správa podnikateľom dávať.

Žijete v Česku. Plánujete sa teraz presťahovať na Slovensko?

Bývam 80 kilometrov od Prahy, ale neplánujem sa presťahovať, mám tu rodinu. V Bratislave budem fungovať od pondelka do piatku.

Čo vás presvedčilo prihlásiť sa do výberového konania na Slovensku?

Zásadný moment, kedy som sa rozhodol, bola tlačová konferencia pána ministra o vyhlásení výberového konania. Zaujala ma jeho myšlienka o finančnom úrade, ktorý má dve tváre.

Presadzoval som to aj v Česku. Mal som z ministra pocit, že naozaj hľadajú niekoho, kto bude schopný zmeniť staré pomery, ktoré na slovenskej finančnej správe vládnu.

Čo myslíte pod dvomi tvárami?

Finančná správa musí fungovať pre podnikateľa, ktorý si plní svoje daňové povinnosti, alebo sa o to aspoň snaží. Mala by byť pre neho partnerom. Keď sa takýto podnikateľ dostane do problémov, napríklad si nestihne splniť svoju daňovú povinnosť, úrad mu musí vedieť pomôcť.

Inú, druhú tvár by mal mať úrad pre podnikateľov, ktorí sa rozhodnú, že si nebudú plniť svoje povinnosti, alebo začnú na daniach kradnúť. Neodvedenie dane nie je nič iné ako kvalifikovaný podvod, respektíve krádež voči štátnemu rozpočtu. Tam musí finančná správa využiť všetky nástroje, aby podnikateľa dokázala identifikovať, odhaliť a potrestať.

Hegera videl až teraz

Poznali ste sa s ministrom financií Hegerom ešte pred výberovým konaním? Aký máte vzťah?