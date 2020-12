Cestuje sa podľa európskeho semaforu. Kam sa dá ísť za teplom?

Pandémia zimným dovolenkám nepraje.

27. nov 2020 o 10:59 Jana Hambálková

Kto si to môže dovoliť, odlieta túto zimu za teplom na izolované ostrovy v exotike. (Zdroj: TASR/AP)

Z upršaného, zablateného predvianočného Slovenska sa ostatné roky niektorí ľudia radšej presunuli na slnečné pláže, lyžovačku na ľadovci či poznávací pobyt po svete. Tento rok pandémia cestovateľské plány výrazne naštrbila a zúžila ponuku destinácií, v ktorých si Slováci môžu na konci roka bezpečne oddýchnuť.

"Za normálnych okolností by sme vo veľkom predávali zájazdy do exotických destinácií a spúšťali promo na first moment dovolenky v Stredomorí na leto 2021," skonštatovala Miroslava Grajciarová, produktová špecialistka cestovnej kancelárie Pelikán.

V kurze by boli tiež posledné voľné silvestrovské pobyty a zimné lyžovačky doma na Slovensku a v okolitých krajinách. Pre koronakrízu sa však aktuálne cestuje v zanedbateľných objemoch a medziročný prepad dosahuje podľa Grajciarovej viac než 90 percent.

Bezpečná exotika

Kto si to v súčasnosti môže dovoliť, odlieta za teplom do bezpečných exotickejších destinácií bez povinnej karantény a s možnosťou vykonania PCR testu.

"Ide o viac či menej izolované ostrovy v exotike, teda Maldivy, Zanzibar či Kuba a Dominikánska republika. Vzhľadom na ich vzdialenosť alebo izolovanosť sú to však v porovnaní s tradičnými európskymi letoviskami či mestskými oblasťami drahšie dovolenky," skonštatovala Grajciarová.

Mierny rast záujmu je podľa nej aj o krajiny Blízkeho východu na čele so Spojenými arabskými emirátmi a s Dubajom. Počas jesene ako tak fungovali z európskych destinácií Kanárske ostrovy, ktoré všetkých turistov automaticky poisťujú proti prípadným následkom Covidu-19, ako sú náklady na hospitalizáciu, karanténu či repatriáciu do vlasti.