Ak sa sezóna vôbec nezačne, môžete prísť lyžovať o rok

Za sezónne lístky ponúkajú kompenzácie

3. dec 2020 o 10:07 Diana Schniererová

Ak si nezalyžujete tento rok, môžete si celý sezónny skipas preniesť do budúceho roka. Zimné strediská prinášajú systém garancií alebo kompenzácií pre prípad, že by z lyžovania túto zimu pre koronavírus nebolo nič. Alebo aj pre prípad, ak by sa sezóna skončila veľmi skoro.

Skiparky začali s predpredajom sezónnych lyžiarskych lístkov ešte v lete. V niektorých z nich bude lyžovačka o niečo drahšia ako minulú zimu. "Oproti minulej sezóne cena skipasov mierne vzrástla," konštatovala Ľubica Ľubeková z Orava Skipark, ktorý prevádzkuje vleky na Kubínskej holi.

Mierne vyššie ceny

Niekde si lyžiari priplatia len v tom prípade, ak si skipas zakúpia v pokladni v stredisku bezprostredne pred lyžovačkou. "Cena bude vyššia zhruba o päť percent oproti minuloročnej sezóne," konštatoval Miroslav Dobrota, marketingový manažér Park Snow Donovaly.